ബെംഗളൂരു: ഹിജാബ് ധരിച്ച് സ്‌കൂളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാന്‍ അനുവദിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടകയില്‍ വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ പരീക്ഷ ബഹിഷ്‌കരിച്ചു. കുടകില്‍ 30 വിദ്യാർഥികളും ശിവമോഗയില്‍ 13 വിദ്യാര്‍ഥികളുമാണ് പരീക്ഷ ബഹിഷ്‌കരിച്ചത്. ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷയ്ക്കു മുമ്പുള്ള മോഡല്‍ പരീക്ഷകളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടക്കുന്നത്.

കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് അനുസരിക്കണമെന്ന് വിദ്യാര്‍ഥിനികള്‍ക്ക് കര്‍ണാടകയിലെ സ്‌കൂളുകള്‍ നേരത്തെതന്നെ നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു. ഹിജാബ് വിഷയത്തില്‍ വിധി വരുംവരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ മതപരമായ വേഷങ്ങള്‍ ധരിക്കരുതെന്നാണ് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവ്.

എന്നാല്‍ അടച്ചുപൂട്ടിയ സ്‌കൂളുകള്‍ തിങ്കളാഴ്ച്ച തുറന്നപ്പോള്‍ ചിലര്‍ ഹിജാബും ബുര്‍ഖയും ധരിച്ചെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതോടെ സ്‌കൂള്‍ അധികൃതര്‍ ഇടപെടുകയും ഹിജാബും ബുര്‍ഖയും അഴിച്ചുമാറ്റാന്‍ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഇതു അനുസരിക്കാതിരുന്ന ചിലര്‍ വീട്ടിലേക്കുതന്നെ തിരിച്ചുപോയി.

കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയിലെത്തിയ ഹിജാബ് വിഷയം നിലവില്‍ വിശാല ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയിലാണുള്ളത്. ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ ദീക്ഷിതിന്റെ ഏകാംഗ ബെഞ്ചാണ് വിഷയം വിശാല ബെഞ്ചിലേക്ക് കൈമാറിയത്. ഹിജാബിനെ ചൊല്ലിയുള്ള തര്‍ക്കത്തെ തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടകയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ മൂന്ന് ദിവസം അടച്ചിടാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതരായിരുന്നു. ഉഡുപ്പി ജില്ലയിലെ സര്‍ക്കാര്‍ കോളേജുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം മുസ്ലിം പെണ്‍കുട്ടികളാണ് ക്ലാസ് മുറികളില്‍ ഹിജാബ് ധരിക്കുന്നത് നിരോധിച്ചതിനെതിരെ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

