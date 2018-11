ബെംഗളൂരു: സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ അണക്കെട്ടായ കൃഷ്ണരാജസാഗറിന് സമീപം 'കാവേരി മാതാ'പ്രതിമ നിര്‍മ്മിക്കാന്‍ കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനം. 1200 കോടി ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പ്രതിമ കാവേരി നദിയെ മാതാവായി സങ്കല്‍പിച്ചാണ് നിര്‍മിക്കുന്നത്.

Karnataka government has proposed to erect a 125 feet statute of Mother Cauvery at the Krishna Raja Sagar reservoir in Mandya district. The government has also proposed to build a museum complex, 2 glass towers measuring 360 feet providing a bird's eye view of KRS reservoir, 1/3 pic.twitter.com/f2eqkICgCl

പ്രതിമയോടനുബന്ധിച്ച് മ്യൂസിയവും രണ്ട് സ്ഫടിക ഗോപുരങ്ങളും നിര്‍മിക്കാന്‍ പദ്ധതിയുണ്ട്. 360 അടി ഉയരമുള്ള ഗോപുരങ്ങളില്‍ നിന്ന് അണക്കെട്ടിനെ മൊത്തമായി വീക്ഷിക്കാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ടാകും. കൂടാതെ ഇന്‍ഡോര്‍ സ്‌റ്റേഡിയവും ബാന്‍ഡ് സ്റ്റാന്‍ഡും ചരിത്രപ്രസിദ്ധ സ്മാരകങ്ങളുടെ പകര്‍പ്പുകളും നിര്‍മിക്കാന്‍ ആലോചനയുണ്ടെന്ന് ജലവിഭവശേഷി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഡി.കെ. ശിവകുമാറും ടൂറിസം മന്ത്രി സ.ര.മഹേഷും മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

മ്യൂസിയം കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിനും സ്ഫടിക ഗോപുരങ്ങള്‍ക്കുമിടയിലാവും പ്രതിമ സ്ഥാപിക്കുന്നത്. ഒരു സ്തൂപമായാവും 'മാതാ കാവേരി' നിര്‍മിക്കുക. ഏകദേശം 400 ഏക്കറോളം വിസ്തൃതിയുണ്ടാവും നിര്‍മിതിക്കെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

It is not exactly a statue, it will be like a tower. The land already belongs to the govt and we will be inviting investors to invest in it, no govt money will be used. It will be a tourist destination: Karnataka Minister DK Shivakumar on the proposed statue of Mother Cauvery pic.twitter.com/imnhhm0iy4