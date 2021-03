ബെംഗളൂരു: കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലും സംസ്ഥാനത്ത് തത്കാലം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തില്ലെന്ന് കര്‍ണാടക. എന്നാല്‍, അടുത്ത 15 ദിവസത്തേക്ക് റാലികളും പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടത്താന്‍ അനുവദിക്കില്ല. ആഘോഷ പരിപാടികളും നിയന്ത്രിക്കും.

കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതര്‍ ജനങ്ങളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. പ്രോട്ടോക്കോള്‍ ലംഘനമുണ്ടായാല്‍ കര്‍ശന നടപടി സ്വീകരിക്കും. വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലെ അപ്പാര്‍ട്ടുകള്‍ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കോവിഡ് കേസുകള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അതിനാല്‍ പാര്‍ട്ടികളോ ആഘോഷങ്ങളോ ഇന്നു മുതല്‍ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാന ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം കര്‍ണാടകയില്‍ ഇതുവരെ 987,012 കേസുകള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 12,504 പേര്‍ക്കാണ് കോവിഡ് മൂലം ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. ഞായറാഴ്ച മാത്രം 3,082 പുതിയ കേസുകള്‍ ആണ് സംസ്ഥാനത്ത് റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തത്.

For 15 days from today no protests, rallies will be allowed. Number of cases in apartments are increasing, so no parties or celebration allowed from today. There will be no lockdown. Strict action will be taken against people who don't wear mask: Karnataka Government