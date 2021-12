ബെംഗളൂരു: രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലൊരാളായ വിദേശി രാജ്യം വിട്ടതില്‍ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ച് കര്‍ണാടക. ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ച വിദേശിയുടെ ആര്‍ടിപിസിആര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം നടത്തുമെന്ന് റവന്യൂമന്ത്രി ആര്‍. അശോക പറഞ്ഞു. അന്വേഷണം ബെംഗളൂരു സിറ്റി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ നിരീക്ഷിക്കും. ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ബെംഗളൂരുവില്‍ എത്തിയശേഷം വിലാസം ലഭ്യമല്ലാത്ത യാത്രക്കാരെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമെന്നും അവരെ കണ്ടെത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഹോട്ടലില്‍ താമസിച്ച വിദേശി അവിടെ ചില യോഗങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതിന് ശേഷം ദുബായിലേക്ക് പോയി. രണ്ട് കോവിഡ് പരിശോധന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് ഇയാള്‍ക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന് പോസിറ്റീവും ഒന്ന് നെഗറ്റീവും. ഇത് സംശയം ഉളവാക്കുന്നതാണ്. ലാബ് കേന്ദ്രീകരിച്ച അന്വേഷണം ഉണ്ടാകുമെന്നും ആര്‍.അശോക പറഞ്ഞു.

ഇതിനിടെ ഒമിക്രോണിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ കര്‍ണാടക പുതിയ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു. ജനുവരി 15 വരെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ എല്ലാ പരിപാടികളും സര്‍ക്കാര്‍ മാറ്റിവച്ചതായും റവന്യൂമന്ത്രി പറഞ്ഞു. പൂര്‍ണ്ണമായും വാക്‌സിന്‍ എടുത്തവരെ മാത്രമേ തിയേറ്ററുകളിലും മള്‍ട്ടിപ്ലക്സുകളിലും ഷോപ്പിംഗ് മാളുകളിലും പ്രവേശിപ്പിക്കൂ. വിവാഹ ചടങ്ങുകളില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ അനുവദിക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തില്‍ (പരമാവധി 500) മാറ്റമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ഒമിക്രോണ്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചവരിലൊരാളായ ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന്‍ സ്വദേശി സ്വകാര്യ ലാബില്‍ നിന്നുള്ള കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ഹാജരാക്കിയതായും നവംബര്‍ 27-ന് രാജ്യം വിട്ടതായും ബെംഗളൂരു കോര്‍പറേഷന്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. നവംബര്‍ 20-ന് ഇന്ത്യയിലെത്തിയ 66 കാരനായ ഇയാള്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥരീകരിച്ചിരുന്നു. ഏഴ് ദിവസത്തിന് ശേഷം ദുബായിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു.

നവംബര്‍ 20-ന് ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയില്‍ നിന്ന് ഇന്ത്യയില്‍ എത്തിയ ഇയാള്‍ അവിടെ നിന്നുള്ള കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ഹാജരാക്കിയിരുന്നു. കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച ഇയാളോട് സ്വയം നിരീക്ഷണത്തില്‍ കഴിയാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല്‍ പിറ്റേ ദിവസം സ്വകാര്യ ലാബില്‍ സ്വയം പരിശേധനക്ക് വിധേയനായ ഇയാള്‍ക്ക് കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിച്ചു. തുടര്‍ന്ന് നവംബര്‍ 20ന് അര്‍ധരാത്രി ഹോട്ടിലില്‍ നിന്ന് ടാക്സി കാറില്‍ വിമാനത്താവളത്തിലേക്ക് പോയ ഇയാള്‍ ദുബായിലേക്ക് പോകുകായിരുന്നു.

K'taka govt orders inquiry on first #Omicron case over RTPCR reports. The person stayed at a hotel & held some meetings there. After that, he went away to Dubai, so there're 2 reports one positive & negative, which is doubtful, lab must be investigated: K'taka Minister R Ashoka pic.twitter.com/ehJVeqVXri