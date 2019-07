ബെംഗളുരു: കര്‍ണാടക നിയമസഭയില്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് ഇന്ന് നടക്കാനിടയില്ലെന്ന്‌ കോൺഗ്രസ് നിയമസഭാ കക്ഷി നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ വ്യക്തമാക്കി. വിശ്വാസ പ്രമേയത്തിന്മേല്‍ അംഗങ്ങള്‍ക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള സമയം നല്‍കിയ ശേഷമേ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു

ഉച്ചക്ക് ഒന്നരക്കുള്ളില്‍ വിശ്വാസ വോട്ട് തേടണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ വാജുഭായ് വാല വ്യാഴാഴ്ച നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ സ്പീക്കറെയാണ് സഭ അനുസരിക്കേണ്ടതെന്ന് കോൺഗ്രസ്- ജെഡിഎസ് സഖ്യം നിലപാടെടുത്തു. മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമിയുടെ നീണ്ട പ്രസംഗത്തിന് ശേഷം സഭ ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് പിരിഞ്ഞു.

ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എമാര്‍ എന്തിനാണ് തിടുക്കം കാണിക്കുന്നതെന്നും എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ചോദിച്ചു. കൂറുമാറാൻ ഒരു എം.എൽ.എക്ക് അമ്പത് കോടി രൂപവരെ വാഗ്ദാനം ചെയ്തുവെന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു കുമാരസ്വാമിയുടെ പ്രസംഗം.

സർക്കാരിന് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന ബിജെപി പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന്‌ ഗവർണർ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കത്തെഴുതിയിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വിശ്വാസം നേടുന്നത് വൈകിക്കാൻ സർക്കാർ ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് ബി.ജെ.പി ആരോപിച്ചു.

സഭയില്‍ അന്തിയുറങ്ങിയ ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എമാരെ കണ്ട് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി പരമേശ്വര കുശലാന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.

കര്‍ണാടക പ്രശ്‌നം സ്പീക്കറും ഗവര്‍ണറും തമ്മിലുള്ള വടംവലിയായി മാറിയിരുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച തന്നെ സര്‍ക്കാര്‍ വിശ്വാസ വോട്ട് നേടണമെന്നായിരുന്നു ഗവര്‍ണര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ ആവശ്യം സ്പീക്കര്‍ കെ ആര്‍ രമേശ്കുമാര്‍ തള്ളിയിരുന്നു. ഇതേത്തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്ന് ഉച്ചക്ക് വിശ്വാസ വോട്ട് തേടണമെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

