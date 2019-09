ന്യൂഡല്‍ഹി: കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും കര്‍ണാടക മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയുമായ സിദ്ധരാമയ്യ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മുഖത്തടിച്ചു. ചൊവ്വാഴ്ച മൈസൂര്‍ വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്തുവെച്ചായിരുന്നു സംഭവം.

കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകനായ ഒരാള്‍ സിദ്ധരാമയ്യക്ക് നേരെ ഫോണ്‍ നീട്ടുകയും ഇതില്‍ പ്രകോപിതനായ അദ്ദേഹം പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകന്റെ മുഖത്തടിക്കുകയുമായിരുന്നു.

#WATCH: Congress leader and Karnataka's former Chief Minister Siddaramaiah slaps his aide outside Mysuru Airport. pic.twitter.com/hhC0t5vm8Q