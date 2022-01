ബെംഗളൂരു: വാഹനം വാങ്ങാന്‍ പണമുണ്ടോ എന്ന് പരിഹസിച്ച മഹീന്ദ്ര ഷോറൂം സെയില്‍സ്മാന് മുന്നില്‍ മണിക്കൂറുകള്‍ക്കുള്ളില്‍ പത്ത് ലക്ഷം രൂപയെത്തിച്ച് 'പവര്‍' കാണിച്ച് കര്‍ഷകന്റെ മധുരപ്രതികാരം. കര്‍ണാടകയിലെ തുമക്കുരുവിലെ മഹീന്ദ്ര ഷോറൂമിലാണ് സിനിമാ സൈറ്റിലുള്ള നാടകീയ സംഭവങ്ങള്‍ അരങ്ങേറിയത്.

വെള്ളിയാഴ്ച ബൊലേറോ പിക്കപ്പ് ട്രക്ക് വാങ്ങാനായാണ് കര്‍ഷകനായ കെംപെഗൗഡ കടയിലെത്തിയത്. പത്ത് ലക്ഷമാണ് വാഹനത്തിന്റെ വില. എന്നാല്‍ പത്ത് രൂപ പോലും കെംപെഗൗഡയുടെ കീശയിലുണ്ടാവാനിടയില്ലെന്നും ഷോറൂമില്‍ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോവണമെന്നും സെയില്‍സ്മാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

തന്റെ വേഷവിധാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സെയില്‍സ്മാന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ പെരുമാറിയതെന്നാണ് കെംപെഗൗഡ ആരോപിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സെയില്‍സ്മാനും കെംപെഗൗഡയും തമ്മില്‍ വാക്കേറ്റമുണ്ടായി. പണം കൊണ്ടുവന്നാല്‍ വാഹനം ഡെലിവറി ചെയ്യാല്‍ നിങ്ങള്‍ പറ്റുമോ എന്ന് കെംപെഗൗഡ സെയില്‍സ്മാനെ വെല്ലുവിളിച്ചു. വെറും ഒരു മണിക്കൂറിനുള്ളില്‍ പണം സംഘടിപ്പിച്ച് ഷോറൂമിലെത്തിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നാല്‍ ഉടന്‍ വാഹനം കെപെഗൗഡയ്ക്ക് കൈമാറാന്‍ ഷോറൂമിനായില്ല. ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളില്‍ വാഹനം കൈമാറാമെന്നാണ് ഷോറൂം കെംപെഗൗഡയെ അറിയിച്ചത്.

#Karnataka Farmer Was Humiliated At Car Showroom. He Got Payback



