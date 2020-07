വിജയപുര: മേൽ ജാതിക്കാരന്റെ ബൈക്കിൽ തൊട്ടതിന് കർണാടകയിലെ വിജയപുര ജില്ലയിൽ യുവാവിന് ക്രൂരമർദ്ദനം. ബൈക്ക് ഉടമയായ മേൽജാതിക്കാരനും സംഘവും ചേര്‍ന്ന് വടിയും ചെരിപ്പും ഉപയോഗിച്ചാണ് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ചത്. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും പുറത്തുവന്നു.

ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് 530 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള തളിക്കോട്ടെയിൽ ശനിയാഴ്ചയായിരുന്നു സംഭവം. യുവാവ് അബദ്ധത്തിൽ മേൽ ജാതിക്കാരന്റെ ബൈക്കിൽ തൊട്ടതിൽ പ്രകോപിതരായാണ് ഒരു സംഘം ആളുകൾ ചേർന്ന് യുവാവിനെയും കുടുംബത്തെയും അക്രമിച്ചതെന്ന്‌ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

