ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തില്‍ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങാതെ മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി രാജിവെച്ചേക്കുമെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ തള്ളി കോണ്‍ഗ്രസ്. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ഏഴുമണിക്ക് ഗവര്‍ണറെ കാണാന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അനുമതി തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പിന്നാലെ അദ്ദേഹം രാജി വെക്കുമെന്നുമാണ് അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ പ്രചരിച്ചത്. എന്നാല്‍ എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി ഗവര്‍ണറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ ശരിയല്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. കുമാരസ്വാമി രാജിവെക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കോണ്‍ഗ്രസും തള്ളി.

അതിനിടെ, തിങ്കളാഴ്ച പുനരാരംഭിച്ച നിയമസഭാ സമ്മേളനം വിധാന്‍സൗധയില്‍ പുരോഗിക്കുകയാണ്. എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം നല്‍കിയ സ്പീക്കര്‍ കെ. രമേശ് കുമാര്‍ ആരും പത്തുമിനിറ്റലധികം സമയം സംസാരിക്കാന്‍ എടുക്കരുതെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചു. വിമത എം.എല്‍.എമാര്‍ക്ക് വിപ്പ് ബാധകമാണെന്നും സ്പീക്കര്‍ അറിയിച്ചു. അതേസമയം, തിങ്കളാഴ്ച രാത്രിയോടെ സ്പീക്കര്‍ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയേക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പ് തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സ്വതന്ത്ര എം.എല്‍.എമാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹര്‍ജി കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നില്ല. ചൊവ്വാഴ്ച പരിഗണിക്കാമെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിലപാട്. ഇതിനിടെ, വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നീട്ടിവെയ്ക്കണമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി. കുമാരസ്വാമി സ്പീക്കറോട് നേരത്തെ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

