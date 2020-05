ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ 97 പേര്‍ക്കുകൂടി ഞായറാഴ്ച കൊറോണ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇതോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 2056 ആയി. 1378 പേരാണ് നിലവില്‍ രോഗബാധിതര്‍. ഇന്ന് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ച 97 പേരില്‍ 68 പേരും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയവരാണ്.

സംസ്ഥാനത്തെ ജില്ലകളില്‍ ചിക്കബല്ലാപുരയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വൈറസ് ബാധിതര്‍ (24 പേര്‍) ഉള്ളത്. ഉടുപ്പിയില്‍ 18 പേര്‍ക്കും, ഹസ്സനില്‍ 15 പേര്‍ക്കും, കലബുറഗി, യദിഗിരി, മാണ്ഡ്യ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ആറുപേര്‍ക്ക് വീതവും വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 26 പേര്‍ ഇന്ന് രോഗമുക്തി നേടി ആശുപത്രിവിട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ രോഗമുക്തി നേടിയവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ 634 ആയി.

കര്‍ണാടകയില്‍ ഏറ്റവും അധികം പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് ശനിയാഴ്ച ആയിരുന്നു. 196 പേര്‍ക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചതില്‍ 195 പേരും മഹാരാഷ്ട്രയില്‍നിന്ന് എത്തിയവര്‍ ആയിരുന്നു.

Content Highlights: Karnataka Covid-19 tally at 2,056 with 97 new cases