ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക മുന്‍ മന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എയുമായ തന്‍വീര്‍ സേട്ടിന് കുത്തേറ്റു. മൈസൂരുവില്‍ നടന്ന ഒരു വിവാഹ ചടങ്ങിനിടെയാണ്‌ കുത്തേറ്റത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു സംഭവം. തന്‍വീര്‍ സേട്ടിനെ ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് ശസ്ത്രക്രിയക്ക്‌ വിധേയനാക്കി.

25-കാരനായ ഫര്‍ഹാന്‍ പാഷ എന്നയാളാണ് കുത്തിയത്. വിവാഹ വേദിയില്‍ ഇരിക്കുന്നതിനിടെ ഇയാള്‍ കത്തിയെടുത്ത് എംഎല്‍എയെ കുത്തിപരിക്കേല്‍പ്പിക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് രക്ഷപ്പെടാന്‍ ശ്രമിച്ച ഇയാളെ ചടങ്ങില്‍ സംബന്ധിച്ച ആളുകള്‍ പിടികൂടി പോലീസിലേല്‍പ്പിച്ചു.

അക്രമിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. നരസിംഹരാജ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്‍എയാണ് തന്‍വീര്‍ സേട്ട്.

#BREAKING Former minister and MLA Tanveer Sait brutally attacked with knife by an unknown person in Mysore, Karnataka.

He is in Columbia Asia hospital. Undergoing treatment pic.twitter.com/rNIVApKGNb