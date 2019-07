ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആനന്ദ് സിങ് എംഎല്‍എ സ്ഥാനം രാജിവെച്ചു. ബെല്ലാരി ജില്ലയിലെ വിജയാനഗര്‍ മണ്ഡലത്തിലെ എംഎല്‍എയാണ് ആനന്ദ് സിങ്.

സ്പീക്കര്‍ കെ.ആര്‍.രമേശിന്റെ വീട്ടിലെത്തി ഇന്ന് രാവിലെയാണ് അദ്ദേഹം രാജിക്കത്ത് കൈമാറിയത്. ആനന്ദ് സിങിന്റെ രാജിയോടെ ഇരിടവേളക്ക് ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസിലെ വിമത ശല്യം വീണ്ടും തലപ്പൊക്കിയതായാണ് സൂചന. മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച്.ഡി.കുമാരസ്വാമി യുഎസ് സന്ദര്‍ശനത്തിലാണ്.

നേരത്തെ വാഗ്ധാനം ചെയ്ത മന്ത്രിസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിലുള്ള പ്രതിഷേധമായിട്ടാണ് ആനന്ദ് സിങ് രാജിവെച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. രണ്ടു തവണ മന്ത്രിസഭ പുനഃസംഘടിപ്പിച്ചപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണച്ചിരുന്നില്ല.

മാസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ബിജെപിയുടെ ഭീഷണിയെ തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എമാരെ റിസോര്‍ട്ടില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചപ്പോള്‍ സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായി കൈയാങ്കളിയില്‍ ഏര്‍പ്പട്ടതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആനന്ദ് സിങ് വാര്‍ത്തയില്‍ ഇടംപിടിച്ചിരുന്നു.

