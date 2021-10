ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക കോണ്‍ഗ്രസ് മീഡിയ കോര്‍ഡിനേറ്റര്‍ എം.എ. സലീമിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍നിന്ന് ആറ് വര്‍ഷത്തേക്ക് പുറത്താക്കി. കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിനെതിരെ മോശം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തിയ വീഡിയോ പുറത്തായതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.

ഡി.കെ.ശിവകുമാറും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹായികളും കൈക്കൂലി വാങ്ങുമെന്നും മദ്യപനാണെന്നും അടക്കംപറയുന്ന വീഡിയോ ആണ് പുറത്തായത്. പാര്‍ട്ടി മുന്‍ എം.പി. വി.എസ്. ഉഗ്രപ്പയും സലീമും തമ്മില്‍ അടക്കം പറഞ്ഞതാണ് പുറത്തായത്.

ഇരുവരും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്ര സമ്മേളനം വിളിച്ചിരുന്നു. പത്ര സമ്മേളനം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് നേതാക്കള്‍ പരസ്പരം മന്ത്രിച്ചത്. എന്നാല്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ മൈക്ക് ഓണായിരുന്ന കാര്യം ഇരുവരും അറിഞ്ഞില്ല.

'ആറ് മുതല്‍ എട്ട് ശതമാനം വരെയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോള്‍ പത്ത് മുതല്‍ 12 ശതമാനം വരെയായി. എല്ലാം ഡി.കെയുടെ അഡ്ജസ്റ്റ്‌മെന്റാണ്. മുള്‍ഗണ്ട് (ശിവകുമാറിന്റെ സഹായി) 50-100 കോടി രൂപ സമ്പാദിച്ചു. മുള്‍ഗണ്ടിന് ഇത്രയും സമ്പാദിക്കാനായെങ്കില്‍ ഡി.കെ. എത്രമാത്രം ഉണ്ടാകും' വീഡിയോയില്‍ സലീം പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം.

ഡി.കെ.ശിവകുമാര്‍ മദ്യപാനിയാണെന്നും ഇരുവരും പറയുന്നത് കേള്‍ക്കാം. സംഭവം കോണ്‍ഗ്രസ് അച്ചടക്ക സമിതിക്ക് മുന്നില്‍ എത്തിയതോടെയാണ് സലീമിനെ പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. ഉഗ്രപ്പയ്ക്ക് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസും നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

സംഭവത്തില്‍ ഇന്ന് വിശദീകരണവുമായി ഉഗ്രപ്പ രംഗത്തെത്തി. 'കഴിഞ്ഞ ദിവസം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തിനായി എത്തിയതായിരുന്നു ഞാന്‍. ഡി.കെ.ശിവകുമാറിന്റെ ആളുകള്‍ പണം വാങ്ങുന്നുണ്ടെന്നും ചില ആളുകള്‍ പറയുന്നുണ്ടെന്നും ബിജെപിയുടെ ആരോപണമാണിതെന്ന് പറയണമെന്നും സലീം തന്നോട് പറഞ്ഞു' ഉഗ്രപ്പ് വ്യക്തമാക്കി.

പത്രസമ്മേളനത്തിന് ശേഷം താന്‍ സലീമുമായി സംസാരിച്ചു. മാധ്യമങ്ങളില്‍ നിന്ന് അത്തരത്തിലൊരു ചോദ്യം വരികയാണെങ്കില്‍ മുന്‍കൂട്ടി അറിയിച്ചത് മാത്രമാണെന്ന് സലീം പറഞ്ഞെന്നും ഉഗ്രപ്പ പറഞ്ഞു.

Former Congress MP V S Ugrappa and KPCC media coordinator Salim discuss how Party president DK Shivakumar takes bribes and a close aid of his has made between 50-100 crores in collection. They are also discussing how he stutters while talking and as if he his drunk.



