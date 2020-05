ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടക നിയമമന്ത്രിയെ പരസ്യമായി ശകാരിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി ബിഎസ് യെദ്യൂരപ്പ. കര്‍ഷക സ്ത്രീക്കെതിരെ നിയമന്ത്രി മധുസ്വാമി ആക്രോശിച്ച സംഭവം ഏറെ വിമര്‍ശനം ഉയര്‍ത്തിയ പശ്ചാത്തിലാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പരസ്യശാസനയുമായി രംഗത്തുവന്നത്.

കര്‍ണാടകയിലെ കോലാറിലാണ് സംഭവം. ജലസേചനവകുപ്പിന്റെ ചുമതല കൂടിയുള്ള മന്ത്രി മധുസ്വാമി കോറമംഗള-ചല്ലാഗാട്ട മേഖലയില്‍ പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയൊണ് കര്‍ഷകസ്ത്രീയോട് ആക്രോശിച്ചത്. ഈ മേഖലയിലെ 1022 ഏക്കര്‍ ഭൂമിയിലെ കയ്യേറ്റത്തില്‍ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് കര്‍ഷകസ്ത്രീ മന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

This is very sorry state of affairs.



Voice of a woman is suppressed by Verbal abuse by Hon Minister & Physical Abuse by Police Inspector by outraging the modesty of woman. She was plainly talking to Minister.



Request @DgpKarnataka to book criminal case & suspend the inspector.