ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയില്‍ ഓപ്പറേഷന്‍ താമരയിലൂടെ ഭരണം പിടിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി യെദ്യൂരപ്പയുടെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്ന ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രചാരണം ഇന്ന് അവസാനിക്കും. 15 നിയമസഭ സീറ്റുകളിലേക്ക് നാളെയാണ് വോട്ടെടുപ്പ്.

ഇതിനിടെ ബിജെപി വീണ്ടും മറ്റൊരു ഓപ്പറേഷന് ശ്രമിക്കുന്നതായി സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ ദിനേശ് ഗുണ്ടറാവു ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ ഇത് വോട്ടര്‍മാര്‍ അംഗീകരിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പരാജയപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് ബിജെപി ഈ നീക്കം നടത്തുന്നത്. അവര്‍ നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ട സീറ്റുകള്‍ ലഭിക്കില്ലെന്ന് ഉറപ്പായിട്ടുണ്ട്. സര്‍വേ റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ മറ്റൊരു അട്ടിമറി ശ്രമം നടത്തുകയാണ് ബിജെപി. എന്നാല്‍ ജനം ഇത് അംഗീകരിക്കില്ല.

അവരില്‍ നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാകും. അപ്പോള്‍ സംസ്ഥാനത്ത് കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രണാധീതമാകും. അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതം ഗുരുതരമായിരിക്കുമെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന് ശേഷം ജെഡിഎസുമായി വീണ്ടും ഒന്നിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് തങ്ങള്‍ ഇപ്പോള്‍ 15 സീറ്റിലും ഒറ്റയ്ക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്ന് ദിനേശ് ഗുണ്ടറാവു മറുപടി നല്‍കി. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. തങ്ങളുടെ സീറ്റുകള്‍ നിലനിര്‍ത്തുക മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ലക്ഷ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ജെഡിഎസുമായി ചേര്‍ന്ന് വീണ്ടും സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂറുമാറിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്പീക്കര്‍ അയോഗ്യരാക്കിയ എംഎല്‍എമാരുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ 14-ലും ജെഡിഎസിന്റെ മൂന്നും അടക്കം 17 എംഎല്‍എമാരെയാണ് അയോഗ്യരാക്കിയിരുന്നത്. ഇതില്‍ 15 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് നാളെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക.

കോണ്‍ഗ്രസും ജെഡിഎസും ഒറ്റയ്‌ക്കൊറ്റക്കാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. ബിജെപിക്കും കോണ്‍ഗ്രസിനും 15 മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ട്. 12 ഇടങ്ങളില്‍ മാത്രമാണ് ജെഡിഎസ് മത്സരിക്കുന്നത്. പകുതിയിലധികം സീറ്റുകളില്‍ ജയിക്കാനായാലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന് അധികാരത്തില്‍ തുടരാനാകൂ.

