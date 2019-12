ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകയിലെ യെദിയൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാവി നിര്‍ണയിക്കുന്ന 15 നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉപതിരഞ്ഞടുപ്പിന്റെ വോട്ടെടുപ്പ് അവസാനിച്ചു. 62.18 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് ആകെ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. രാത്രി ആറുമണിക്ക് ശേഷവും ചില ബൂത്തകളില്‍ ആളുകള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്താന്‍ വരിനില്‍ക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവസാനം പുറത്തുവന്ന കണക്കുകള്‍ പ്രകാരം എട്ട് ഗ്രാമീണ മേഖലകളില്‍ 75 ശതമാനമാണ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം ബെംഗളൂരുവില്‍ 50 ശതമാനം പോളിങ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത്.

ബെംഗളൂരുവിനടുത്തുള്ള ചിക്കബല്ലാപൂരിലാണ് റെക്കോര്‍ഡ് പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. 86.40 ശതമാനം. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് രാജിവെച്ച് ബിജെപിയിലെത്തിയ കെ.സുധാകറാണ് ഇവിടെ മത്സരിക്കുന്നതില്‍ പ്രധാനി. സ്പീക്കര്‍ അയോഗ്യരാക്കിയ 17 എംഎല്‍എമാരില്‍ ഒരാളാണ് സുധാകര്‍. മാണ്ഡ്യയിലെ കെ.ആര്‍. പേട്ടെയില്‍ 80 ശതമാനം പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഇവിടെ ജെഡിഎസില്‍ നിന്ന് ബിജെപിയിലെത്തിയ കെ.സി. നാരായണ ഗൗഡയാണ് ജനവിധി തേടുന്നതില്‍ പ്രധാനി.

ഹൊസെകോട്ടെ-76.19%, യെല്ലാപുര്‍-77.52%, അത്താനി-75.23%, ഹുണസൂരു-74.47%, ഗോകക്- 73.08%, ഹിരെകെരൂര്‍-72.42% തുടങ്ങിയവയാണ് കൂടിയ പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയ മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങള്‍. അതേസമയം കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ നാല് മണ്ഡലങ്ങളിലും 50 ശതമാനത്തില്‍ താഴെ പോളിങ്ങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

കെ.ആര്‍. പുര-37.50%, മഹാലക്ഷ്മി-40.47%, ശിവാജി നഗര്‍- 41.13%, യശ്വന്തപുര-48.34% എന്നിങ്ങനെയാണ് മണ്ഡലങ്ങളിലെ വോട്ടിങ് നില.

കനത്ത സുരക്ഷയില്‍ സമാധാനപരമായാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്. 15 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ നിന്നായി 19.25 ലക്ഷം പുരുഷന്മാരും, 18.52 ലക്ഷം സ്ത്രീകളും ഉള്‍പ്പെടെ 38 ലക്ഷം ആളുകള്‍ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. 126 സ്വതന്ത്രരും ഒമ്പത് വനിതകളുമുള്‍പ്പെടെ 165 സ്ഥാനാര്‍ഥികളാണ് ജനവിധി തേടിയത്. 17 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഒഴിവ് വന്നിരുന്നതെങ്കിലും രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതിയില്‍ കേസുകള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനാലാണ് 15 മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. മുസ്‌കി, ആര്‍.ആര്‍ നഗര്‍ എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് ഇതിനൊപ്പം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാതിരുന്ന മണ്ഡലങ്ങള്‍.

ബിജെപിയും കോണ്‍ഗ്രസും 15 മണ്ഡലങ്ങളിലും സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തി. ജെഡിഎസ് 12 മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ നിര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡിസംബര്‍ ഒമ്പതിനാണ് വോട്ടെണ്ണല്‍.

ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിലവിലെ ബിജെപി സര്‍ക്കാരിന്റെ നിലനില്‍പ്പിനെ തന്നെ ബാധിച്ചേക്കാം. ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വരുന്നതോടെ നിയമസഭയുടെ അംഗബലം 223 ആയി ഉയരും. ബിജെപിക്ക് നിലവില്‍ 105 അംഗങ്ങളുടെ പിന്തുണയാണുള്ളത്. കേവല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് കുറഞ്ഞത് ഏഴുപേരുടെ പിന്തുണകൂടി യെദിയൂരപ്പ സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടിവരും.

Content Highlights: outcome of the bye-elections will decide the survival and continuation of the four-month-old BJP government in the southern state