ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രിയും കര്‍ണാടക ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ കോണ്‍ഗ്രസ് എംഎല്‍എ മാര്‍ക്ക് പത്ത് കോടി രൂപ വീതം നല്‍കാമെന്ന വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വിലപേശി സര്‍ക്കാരിനെ അട്ടിമറിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന ആരോപണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്. കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പതിനെട്ട് എംഎല്‍എ മാര്‍ക്കുമായി 200 കോടി വാഗ്ദാനം ചെയ്തതായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്.

'കഴിഞ്ഞ ദിവസം കര്‍ണാടകയില്‍ നിന്ന് കേട്ട വാര്‍ത്ത രാജ്യത്തെ തന്നെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യെദ്യൂരപ്പ കോണ്‍ഗ്രസ് എം എല്‍ എമാരെ കോടികള്‍ നല്‍കി വിലപേശുന്ന ശബ്ദരേഖ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. കര്‍ണാടകയില്‍ ഇപ്പോള്‍ യെദ്യൂരപ്പ നടത്തുന്നത് മോദിയുടേയും അമിത് ഷാ യുടേയും ചീഞ്ഞ രാഷ്ട്രീയമാണ്.- കെ.സി വേണുഗോപാല്‍ പറഞ്ഞു.

KC Venugopal: It (audio clips) states that BS Yeddyurappa is offering Rs 10 Cr per MLA & in his deliberation, it's clear there are 18 MLAs. Therefore it comes at the rate of around Rs 200 Cr. He's offering 12 MLAs minister post, 6 were offered chairman posts in different boards. pic.twitter.com/k837nsPOy8