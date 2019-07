ബെംഗളൂരു: കര്‍ണാടകത്തില്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ ബിജെപിയില്‍ ആശയകുഴപ്പം. വിമത എംഎല്‍എമാരെ അയോഗ്യരാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികളില്‍ തീര്‍പ്പാകുന്നതുവരെ രാഷ്ട്രപതി ഭരണം ഏര്‍പ്പെടുത്തുകയും കൂടുതല്‍ അംഗബലം നേടിയശേഷം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ നടത്തുന്നതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

കോണ്‍ഗ്രസ്-ജെഡിഎസ് സര്‍ക്കാര്‍ താഴെവീണ ഉടന്‍ പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുമെന്ന് നേരത്തെ യദ്യൂരപ്പ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ തിടുക്കത്തില്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാന്‍ കേന്ദ്രനേതൃത്വത്തിന് വിമുഖതയുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ജഗദീഷ് ഷെട്ടാറുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ സംസ്ഥാനത്തെ ബിജെപി നേതാക്കള്‍ കേന്ദ്ര നേതൃത്വവുമായി ഡല്‍ഹിയില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിവരികയാണ്.

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണ്. നിര്‍ദേശം ലഭിച്ചാല്‍ സര്‍ക്കാരുണ്ടാക്കാനുള്ള അവകാശവാദവുമായി ഏതുസമയത്തും രാജ്ഭവനില്‍ എത്തുമെന്നും യദ്യൂരപ്പ പറഞ്ഞു.

നിലവിലെ സ്ഥിതി അത്ര സുരക്ഷിതമല്ല. വിമത എംഎല്‍എമാരെ അയോഗ്യരാക്കുന്ന കാര്യത്തില്‍ സ്പീക്കര്‍ എന്തു നടപടിയെടുക്കും എന്നതില്‍ വ്യക്തതയില്ല. മാത്രമല്ല, തങ്ങളുടെ ചില എംഎല്‍എമാരെ സ്വാധീനിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങള്‍ മറുപക്ഷം നടത്തുന്നുമുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ കൂടുതല്‍ സുരക്ഷിതമായ അംഗബലം ഉറപ്പിച്ച ശേഷം സര്‍ക്കാര്‍ രൂപീകരിക്കുന്നതാകും നല്ലതെന്നാണ് ബിജെപി കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

