ബംഗളൂരു: ചരിത്രകാരന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ അര്‍ബന്‍ നക്‌സലെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് കര്‍ണാടക ബിജെപി പുതിയ വിവാദത്തില്‍. ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ട് മുഖേനയാണ് ബിജെപി കര്‍ണാടക ഘടകം രാമചന്ദ്ര ഗുഹയ്‌ക്കെതിരെ വിവാദ പ്രസ്താവന നടത്തിയത്.

ചോദ്യോത്തര രൂപേണയാണ് ഗുഹയ്‌ക്കെതിരെയുള്ള ബിജെപിയുടെ ട്വീറ്റ്.

ചോദ്യം: ആരാണ് നീ

ഉത്തരം; ഞാന്‍ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ,അര്‍ബന്‍ നക്‌സലൈറ്റ്. സാധാരണ മനുഷ്യന് പൂര്‍ണമായും അജ്ഞാതമായ ഇരുണ്ട ലോകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു. നേതാവിന്റെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം അക്രമത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചും പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചും തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കുന്ന അവര്‍ ഇവിടെ തുറന്നുകാട്ടപ്പെടുന്നു. ഇതായിരുന്നു രാമചന്ദ്ര ഗുഹയെ ടാഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ബിജെപി ട്വീറ്റ്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന വീഡിയോയും ബിജെപി ട്വീറ്റിനൊപ്പം പോസ്റ്റ് ചെയ്തു.

Q: Who are you?

A: I am @Ram_Guha ( Ramachandra Guha).#UrbanNaxals who operate in a Dark World are completely unknown to the Common Man.



They make their presence felt through inciting violence & organizing protests at the behest of their Masters.



They are getting exposed now. pic.twitter.com/AgnVVTkJHT