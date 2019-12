ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കണമെന്ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാറിന്റെ സര്‍ക്കുലര്‍. മംഗളൂരുവില്‍ പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനു തൊട്ടുമുമ്പായാണ് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ ദക്ഷിണ കന്നഡയിലെ കോളേജുകള്‍ക്ക് ഇക്കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയത്.

ദക്ഷിണ കന്നഡ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ജോയന്റ് ഡയറക്ടറാണ് ഡിസംബര്‍ 19ന് സര്‍ക്കുലര്‍ പുറത്തിറക്കിയത്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരെ നടന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിനിടെ ജനക്കൂട്ടം അക്രമാസക്തരാകുകയും പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന്‍ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിനിടെ പോലീസ് നടത്തിയ വെടിവയ്പ്പില്‍ രണ്ട് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ക്ക് സര്‍ക്കുലര്‍ തയ്യാറാക്കിയപ്പോള്‍ തെറ്റ് സംഭവിച്ചതാണെന്നും സര്‍ക്കുലറിന്റെ ഉദ്ദേശം കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയായിരുന്നെന്നും ദക്ഷിണ കന്നഡ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണര്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സര്‍ക്കുലര്‍ പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിലാണ് ഉണ്ടായത്. അടുത്തിടെ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മുന്‍കരുതല്‍ നടപടിയെന്നോണമാണ് സര്‍ക്കുലര്‍ ഇറക്കിയതെന്നും ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അശ്വന്ത് നാരായണന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

സര്‍ക്കുലറിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമാണ് പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെയും വിദ്യാര്‍ഥികളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉയരുന്നത്. സര്‍ക്കുലര്‍ വിവേചനപരമാണെന്നും ഇത് കര്‍ണാടകയെക്കുറിച്ച് മോശം പ്രതിച്ഛായ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇവര്‍ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയും വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സുകള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവയുടെ പഠനത്തിനായി കേരളത്തില്‍ നിന്ന് നിരവധി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് മംഗളൂരുവില്‍ ഉള്ളത്. മംഗളൂരു നഗരത്തിലെ ഒരു ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ 15-20 ശതമാനം കേരളത്തില്‍ നിന്നുള്ളവരാണ്.

