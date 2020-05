ബെംഗളൂരു: ലോക്ക്ഡൗണിനെത്തുടര്‍ന്ന് കര്‍ണാടകയിലെ വിവിധയിടങ്ങളില്‍ കുടുങ്ങിയ ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കർണാടക സര്‍ക്കാര്‍. സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ ബസുകളില്‍ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ അറിയിച്ചു.

തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഇന്ന് (ഞായറാഴ്ച) മുതല്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് തലസ്ഥാന നഗരമായ ബെംഗളൂരുവില്‍ നിന്നും ജില്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ നിന്നും കര്‍ണാടകയിലെ സ്വന്തം സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കെഎസ്ആര്‍ടിസി ബസുകളില്‍ സൗജന്യമായി യാത്ര ചെയ്യാമെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് പ്രസ്താവനയില്‍ അറിയിച്ചു.

നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കാനുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തിനെതിരെ വ്യാപകമായ വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ ഉയര്‍ന്നതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവ്. നേരത്തെ ഉയര്‍ന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ശനിയാഴ്ച കുറച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷം യാത്ര പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കുകയായിരുന്നു.

നേരത്തെ ബസ് സ്റ്റേഷനില്‍ സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കണമെന്ന് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി ബി എസ് യെദ്യൂരപ്പ തൊഴിലാളികളോട് അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുകയും അവര്‍ക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

