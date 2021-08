ചണ്ഡീഗഡ്: ബി.ജെ.പിക്കെതിരേ സമരം ചെയ്യുന്ന കര്‍ഷകരുടെ തല അടിച്ചു പൊട്ടിക്കാന്‍ പോലീസിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കി ഹരിയാണ കര്‍ണാലിലെ സബ് ഡിവിഷണല്‍ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് ആയുഷ് സിന്‍ഹ. ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ പോലീസിന് നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്.

ശനിയാഴ്ച കര്‍ണാലിലേക്കുള്ള മാര്‍ച്ചിനിടെ ദേശീയപാത ഉപരോധിച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരേ ഉണ്ടായ ലാത്തിച്ചാര്‍ജില്‍ പത്ത് പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. കര്‍ണാലില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി മനോഹര്‍ ലാല്‍ ഖട്ടാര്‍, സംസ്ഥാന ബി.ജെ.പി നേതാവ് ഓം പ്രകാശ് ധന്‍കര്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കള്‍ പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിനെതിരേയാണ് കര്‍ഷകര്‍ പ്രതിഷേധവുമായി എത്തിയത്‌.

