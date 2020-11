ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിഹാര്‍ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനേറ്റ തിരിച്ചടിയില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ രൂക്ഷമായി വിമര്‍ശിച്ച കപില്‍ സിബലിനെതിരെ അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി. ഇപ്പോള്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന കപില്‍ സിബലിനെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന ബിഹാറിലോ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടന്ന മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ പ്രചാരണ സമയത്ത് കണ്ടിരുന്നില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം തിരിച്ചടിച്ചു. ഒന്നും ചെയ്യാതെ സംസാരിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ഒരു പരിശോധനയും നടക്കുന്നില്ലെന്നും പരാജയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്കുപോലും പറയാന്‍ നേതൃത്വം ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലെന്നും കപില്‍ സിബല്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇതിനോടു പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി.

കപില്‍ സിബല്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കോണ്‍ഗ്രസിനെക്കുറിച്ച്് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ ആശങ്കയാണുള്ളത്. എന്നാല്‍ ബിഹാര്‍, മധ്യപ്രദേശ്, ഉത്തര്‍പ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മളാരും കണ്ടില്ല, അധീര്‍ രഞ്ജന്‍ ചൗധരി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയോട് പറഞ്ഞു.

ബിഹാറിലും മധ്യപ്രദേശിലും പോകാന്‍ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നെങ്കില്‍ അദ്ദേഹം പറയുന്നതില്‍ കാര്യമുണ്ടെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിനെ ശക്തിപ്പെടുത്താന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നും കരുതാമായിരുന്നു. വെറുതെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു നേട്ടവുമില്ല. ഒന്നും ചെയ്യാതെ സംസാരിച്ചതുകൊണ്ട് അത് ആത്മപരിശോധനയാകുന്നില്ല, അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ വിമര്‍ശനമായിരുന്നു കപില്‍ സിബല്‍ ഉയര്‍ത്തിയത്. ബിഹാറിലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനുണ്ടായ വലിയ തിരിച്ചടി സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ ഒരു പ്രതികരണം പോലും പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വത്തില്‍നിന്ന് ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഒരുപക്ഷേ, എല്ലാം നന്നായി പോകുന്നുവെന്നും പതിവുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളാണെന്നും അവര്‍ കരുതുന്നുണ്ടാവാം, കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

2014-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രകടനം കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ മോശമായി വരുന്ന സാഹചര്യം അടിയന്തിരമായി പാര്‍ട്ടി നേതൃത്വം പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ആറു വര്‍ഷമായി അത്തരമൊരു പരിശോധന നടത്താന്‍ പാര്‍ നേതൃത്വത്തിന് സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ പിന്നെ ഇപ്പോള്‍ അത്തരമൊരു പരിശോധന നടത്തുമെന്ന് നാം എങ്ങനെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

നമുക്കെല്ലാം അറിയാം എന്താണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന്. സംഘടനാപരമായി എന്താണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെന്ന് നമുക്കറിയാം. എനിക്കുതോന്നുന്നത് എല്ലാറ്റിനുമുള്ള ഉത്തരം കോണ്‍ഗ്രസിനുതന്നെ അറിയാമെന്നാണ്. എന്നാല്‍ ആ ഉത്തരങ്ങളെ അംഗീകരിക്കാന്‍ പാര്‍ട്ടി തയ്യാറാവുന്നില്ല. കപില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

ബിഹാറില്‍ ബിജെപിക്ക് ബദല്‍ ആയി സ്വയം ഉയര്‍ത്തിക്കാണിക്കുന്നതില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പരാജയപ്പെട്ടു. ബിഹാറില്‍ മാത്രമല്ല, ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകള്‍ നടന്ന മറ്റിടങ്ങളിലും കോണ്‍ഗ്രസിനെ ഒരു ബദലായി ജനങ്ങള്‍ കാണുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. പാര്‍ട്ടിയില്‍ സംവാദങ്ങള്‍ നടത്താനോ അതിനായി ശ്രമിക്കാനോ നേതൃത്വം തയ്യാറാകാത്തിടത്തോളം, ആശയങ്ങള്‍ പ്രകടിപ്പിക്കാന്‍ ഒരു അവസരവും ലഭിക്കാത്തിടത്തോളം താന്‍ ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്കുമുന്നില്‍ പറയാന്‍ നിര്‍ബന്ധിതനാകുമെന്നും കബില്‍ സിബല്‍ പറഞ്ഞു.

Content Highlights:Kapil Sibal says no word on Congress’ s poor performance in Bihar