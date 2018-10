ലഖ്‌നൗ: ലോക്‌സഭയില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അമേഠി മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് തന്റെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ടില്‍നിന്ന് രണ്ടുകോടി രൂപ അനുവദിക്കാനൊരുങ്ങി കോണ്‍ഗ്രസ് എം പി കപില്‍ സിബല്‍.

സോണിയാ ഗാന്ധി പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന റായ്ബറേലി മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേന്ദ്രധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി തന്റെ എം പി ഫണ്ടില്‍നിന്ന് തുക അനുവദിച്ചിരുന്നു. രണ്ടുകോടി രൂപയാണ് ജെയ്റ്റ്‌ലി അനുവദിച്ചത്.

ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് അമേഠി മണ്ഡലത്തിന്റെ വികസനത്തിന് എം പി ഫണ്ടില്‍നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുന്ന കാര്യം സിബല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് ന്യൂസ് 18 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. ഉത്തര്‍ പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗങ്ങളാണ് അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലിയും കപില്‍ സിബലും.

അമേഠിയുടെ വികസനത്തില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി പ്രതിജ്ഞാബദ്ധനാണ്. എന്നാല്‍ നിലവിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓരോരോ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് വികസനപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് അമേഠി ജില്ലാ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ യോഗേന്ദ്ര മിശ്ര പറഞ്ഞു. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ തുടര്‍ച്ചയായ ശ്രമഫലമായാണ് കപില്‍ സിബലിനെയും രേഖയെയും പോലുള്ള എം പിമാര്‍ അമേഠിയുടെ വികസനത്തിന് തങ്ങളുടെ എം പി ഫണ്ടില്‍നിന്ന് തുക അനുവദിക്കുന്നതെന്നും ശര്‍മ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

content highlighst: kapil sibal announces two crore rupee from the mplad for the development of rahul gandhi's amethi