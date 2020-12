ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതി(സിഎഎ) ക്കെതിരായ പ്രക്ഷോഭം നടക്കുന്നതിനിടെ കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരിയില്‍ ഷഹീന്‍ബാഗ് പ്രദേശത്ത് വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ കപില്‍ ഗുര്‍ജര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നു. ഗാസിയാബാദിലെ ബിജെപി നേതാക്കളാണ് ഗുര്‍ജര്‍ക്ക് അംഗത്വം നല്‍കി പാര്‍ട്ടിയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. എന്നാല്‍ തൊട്ടുപിന്നാലെ ഗുര്‍ജറുടെ അംഗത്വം ബിജെപി റദ്ദാക്കി.

ഏതാനും ബിഎസ്പി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കൊപ്പമാണ് ഗുര്‍ജര്‍ ബിജെപിയില്‍ ചേര്‍ന്നതെന്നും ഷഹീന്‍ബാഗ്‌ വെടിവെപ്പുമായി അയാള്‍ക്ക് ബന്ധമുള്ളതായി അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നും ഗാസിയാബാദ് ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ സഞ്ജീവ് ശര്‍മ പറഞ്ഞു. ബിജെപി ഹിന്ദുത്വത്തിനുവേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതിനാലാണ് പാര്‍ട്ടിയില്‍ ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്ന് ഗുര്‍ജര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

