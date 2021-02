ന്യൂഡല്‍ഹി: നടപടിക്രമങ്ങളില്‍ ക്രമക്കേട് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രവേശനം റദ്ദാക്കപ്പെട്ട 55 വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് 15.73 കോടി അഞ്ചരക്കണ്ടിയിലെ കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് ഉടന്‍ നല്‍കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. തിരിച്ച് നല്‍കേണ്ട ഫീസ് സംബന്ധിച്ച് തര്‍ക്കം നിലനില്‍ക്കുന്ന തൊണ്ണൂറോളം വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ കാര്യത്തില്‍ ഒമ്പതു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതി തീരുമാനം എടുക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

2016-17 അധ്യയന വര്‍ഷത്തിലെ 150 വിദ്യാര്‍ഥികളുടെ പ്രവേശനമാണ് സുപ്രീം കോടതി നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയിരുന്നത്. വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ നല്‍കിയ ഫീസിന്റെ ഇരട്ടി മാനേജ്മെന്റ് തിരികെ നല്‍കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. തിരികെ നല്‍കേണ്ട ഫീസ് നിര്‍ണയിക്കേണ്ടത് ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതി ആയിരിക്കുമെന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

പ്രവേശനം റദ്ദാക്കപ്പെട്ടവരില്‍ 55 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് 23,25,30,000 രൂപ മാനേജ്‌മെന്റ് മടക്കി നല്‍കണമെന്ന ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതിയുടെ ഉത്തരവ് ഹൈക്കോടതി ഭേദഗതി ചെയ്തിരുന്നു. രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച ശേഷം 55 വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ആയി 15,73,19,020 രൂപയാണ് മാനേജ്മെന്റ് നല്‍കേണ്ടതെന്ന് ഹൈക്കോടതി വിധിച്ചു. ഈ തുക അടിയന്തിരമായി മാനേജ്മെന്റ് വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് കൈമാറണമെന്ന് ജസ്റ്റിസ്മാരായ അബ്ദുല്‍ നസീര്‍, സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു.

90 ഓളം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ ഫീസ് സംബന്ധിച്ച ഒത്തുതീര്‍പ്പ് കരാറില്‍ ഒപ്പു വെച്ചതായി മാനേജ്മെന്റ് ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ സമ്മര്‍ദ്ദങ്ങള്‍ക്ക് വഴങ്ങിയാണ് കരാറില്‍ ഒപ്പുവെച്ചത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കി വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. അതേസമയം ഒരിക്കല്‍ കരാറില്‍ ഒപ്പ് വച്ച സാഹചര്യത്തില്‍ ഫീസ് പുനര്‍നിര്‍ണയിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് എത്ര രൂപ ഫീസായി മടക്കി നല്‍കണമെന്ന് ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതിക്ക് രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് തീരുമാനിക്കാമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതി തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് വരെ 25 കോടി രൂപ സ്ഥിരനിക്ഷേപമായി പ്രത്യേക അക്കൗണ്ടില്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് കെട്ടിവെക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഈ രണ്ട് നിര്‍ദേശങ്ങളും നടപ്പാക്കിയാല്‍ അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷം കോളജിന് അഫിലിയേഷന്‍ നല്‍കുന്ന കാര്യം സര്‍ക്കാരിനും സര്‍വ്വകലാശാലയ്ക്കും പരിഗണിക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി അഭിഭാഷകരായ രാകേന്ദ് ബസന്ത്, ലിസ് മാത്യു, കാളീശ്വരം രാജ്, മുഹമ്മദ് സാദിഖ് എന്നിവര്‍ ഹാജര്‍ ആയി. ഫീസ് നിര്‍ണയ സമിതിക്ക് വേണ്ടി സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ജയ്ദീപ് ഗുപ്തയും, അഭിഭാഷകന്‍ സി.കെ. ശശിയും, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സ്റ്റാന്‍ഡിങ് കോണ്‍സല്‍ ജി. പ്രകാശും ഹാജരായി. കണ്ണൂര്‍ മെഡിക്കല്‍ കോളേജിന് വേണ്ടി സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മനീന്ദര്‍ സിങ്ങാണ് ഹാജര്‍ ആയത്.

