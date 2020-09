മുംബൈ: കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ ഓഫീസ് കെട്ടിടം പൊളിച്ച മുനിസിപ്പല്‍ കോര്‍പ്പറേഷന്റെ നടപടി അവരെ അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണെന്നും നടിക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കണമെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി രാംദാസ് അത്താവലെ. കങ്കണയെ സന്ദര്‍ശിച്ചശേഷമാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്.

തന്റെ പാര്‍ട്ടിയുടെ പിന്തുണ കങ്കണയ്ക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നും ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ (ആര്‍പിഐ) നേതാവായ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കങ്കണ ഒരു മണിക്കൂറോളം തന്നോട് സംസാരിച്ചു. മുംബൈയില്‍ ആരെയും ഭയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് താന്‍ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക തലസ്ഥാനമാണ് മുംബൈ. അവിടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം എല്ലാവര്‍ക്കുമുണ്ട്. തന്റെ പാര്‍ട്ടി അവര്‍ക്കൊപ്പമുണ്ട്.

#WATCH: Union Minister Ramdas Athawale met actor #KanganaRanaut at her residence in Mumbai, earlier today. #Maharashtra pic.twitter.com/nyJtDWKXOk