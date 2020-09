മുംബൈ: അനധികൃത നിര്‍മാണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് ബോളിവുഡ് താരം കങ്കണ റണാവത്തിന്റെ ഓഫീസ് തകര്‍ത്തതില്‍ ശിവസേനയെ വിമര്‍ശിച്ച് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്. കങ്കണയുടെ ഓഫീസ് തകര്‍ക്കാന്‍ ഉത്തരവ് നല്‍കിയ ശിവസേന അധോലോക നായകന്‍ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമിന്റെ നഗരത്തിലുളള വസതി തൊട്ടില്ലെന്ന് ഫഡ്‌നാവിസ് ആരോപിച്ചു.

'കങ്കണയുമായുളള പ്രശ്‌നം നിങ്ങള്‍(ശിവസേന) ഊതിപ്പെരുപ്പിച്ചു. അവരൊരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവല്ല. നിങ്ങള്‍ ദാവൂദിന്റെ വസതി തകര്‍ക്കാനായി പോകുന്നില്ല. എന്നാല്‍ കങ്കണയുടെ വസതി തകര്‍ത്തു.' ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു.

മുംബൈയെ പാക് അധീന കശ്മീര്‍ എന്ന വിശേഷിപ്പിതിനെ തുടര്‍ന്ന് ശിവസേനയും കങ്കണയും തമ്മിലുളള വാക്‌പോര് തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് അനധികൃത നിര്‍മാണം ആരോപിച്ച് നടിയുടെ ഓഫീസ് ശിവസേന ഭരിക്കുന്ന ബൃഹന്‍ മുംബൈ കോര്‍പറേഷന്‍ അധികൃതര്‍ തകര്‍ത്തത്. എന്നാല്‍ ബിഎംസിയുടെ നടപടിക്ക് പിന്നില്‍ മഹാരാഷ്ട്രസര്‍ക്കാരിന് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്ന് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റൗത് പറഞ്ഞു.

Kangana Ranaut's issue was blown out of proportion by you (Shiv Sena). She is not a political leader. You don't go to demolish Dawood's home but you demolished her place: Devendra Fadnavis, BJP #Maharashtra pic.twitter.com/TvSIuHVvcV