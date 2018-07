ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് ഏറ്റവും യോഗ്യൻ നരേന്ദ്ര മോദി തന്നെയാണെന്ന് ബോളിവുഡ് സൂപ്പര്‍ താരം കങ്കണ റണാവത്ത്‌. 2019 ലെ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും അർഹതപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി മോദിയാണെന്നും മോദി തന്നെ പ്രധാനമന്ത്രിയാകുമെന്നും കങ്കണ പറഞ്ഞു.

ശരിയായ ഭരണം കാഴ്ച്ചവെക്കാന്‍ അഞ്ച് വര്‍ഷം അപര്യാപ്തമാണ്. 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും മോദി തിരിച്ചുവരും. കങ്കണ പറഞ്ഞു. ഡല്‍ഹിയില്‍ മോദിയുടെ ചെറുപ്പകാലം ആസ്പദമാക്കിയ ഷോട്ട് ഫിലിമിന്റെ പ്രദര്‍ശനത്തിന് എത്തിയതായിരുന്നു കങ്കണ. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് കങ്കണയുടെ പ്രതികരണം.

മാതാപിതാക്കള്‍ കാരണമല്ല മോദി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത്. അദ്ദേഹം അതിനായി കഠിനാധ്വാനം ചെയ്‌തെന്നും കങ്കണ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. നേരത്തെയും ബി.ജെപി പ്രിയം കങ്കണ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. കടുത്ത ദേശീയവാദിയാണ് താനെന്നും രാജ്യസ്‌നേഹം ഇല്ലെന്ന് തെളിഞ്ഞാല്‍ തന്റെ കാമുകനെ വരെ ഉപേക്ഷിക്കുമെന്നുമായിരുന്നു കങ്കണ അന്ന് പറ‍ഞ്ഞത്.

പുതിയ പ്രസ്താവനയോടെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശന വാര്‍ത്തകള്‍ സജീവമാക്കിയിരിക്കയാണ് കങ്കണ. നേരത്തെ രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് താന്‍ ചെറുപ്പമാണെന്നും അതിന്റെ സമയം വരുമ്പോള്‍ അത് നടക്കുമെന്നുമായിരുന്നു അവരുടെ മറുപടി. 2019 തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായ കൂടുതല്‍ സിനിമാ താരങ്ങളെ പാര്‍ട്ടിയോട് അടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ബി.ജെ.പി. കങ്കണയുടെ പ്രസ്താവനകൾ ഇതിന് ആക്കം കൂട്ടും.

തന്റെ സ്വപ്‌ന ചിത്രമായ മണികര്‍ണിക-ദ ക്വീന്‍ ഓഫ് ഝാന്‍സി എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കിലാണ് കങ്കണ. ചിത്രത്തില്‍ റാണി ലക്ഷ്മി ഭായ് ആയാണ് കങ്കണ അഭിനയിക്കുന്നത്.

