മുംബൈ: ദക്ഷിണ അമേരിക്കയിലെ കൊടുമുടിയായ അകൊന്‍കാഗ്വ കീഴടക്കി ഇന്ത്യക്കാരി. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സ്വദേശിനിയായ കാമ്യ കാര്‍ത്തികേയന്‍ എന്ന 14കാരിയാണ് അമേരിക്കന്‍ കൊടുമുടി കീഴടക്കിയ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്തി എന്ന ബഹുമതി നേടിയത്.

ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് കാര്‍ത്തികേയനും മകള്‍ കാമിയയും ദക്ഷിണ അമേരിക്കന്‍ കൊടുമുടിയായ അകൊകഗ്വയിലെത്തിയത്. വര്‍ഷങ്ങളായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകളും കായികപരിശീലനവും നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് കാമിയ ഈ സാഹസിക നേട്ടം കൈവരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മുംബൈയിലെ നേവി ചില്‍ഡ്രന്‍ സ്‌കൂളിലെ (എന്‍സിഎസ്) ഏഴാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയാണ് കാമ്യ കാര്‍ത്തികേയന്‍.

ഏഷ്യക്ക് പുറത്തുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കൊടുമുടിയാണ് അകൊന്‍കഗ്വ. 6962 മീറ്റര്‍ ഉയരത്തിലുള്ള അകൊന്‍കാഗ്വ അര്‍ജന്റീനയിലെ തെക്കന്‍ ആന്തീസിലാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്.

