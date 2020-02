ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ കലഹം വീണ്ടും മറനീക്കി പുറത്ത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തിന്റെ പേരില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്ക് തെരുവിലിറങ്ങി പ്രതിഷേധിക്കണമെങ്കില്‍ അങ്ങനെയാകാമെന്ന് മധ്യപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി കമല്‍നാഥ് പറഞ്ഞു. പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തതിന്റെ പേരില്‍ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കുമെന്ന സിന്ധ്യയുടെ പ്രസ്താന മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുത്തിയപ്പോഴാണ് കമല്‍നാഥ് ക്ഷോഭിച്ചത്.

മധ്യപ്രദേശിലെ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുതിര്‍ന്ന നേതാക്കള്‍ തമ്മിലുള്ള ഏകോപനം സാധ്യമാക്കാന്‍ എഐസിസി പ്രത്യേക സമിതി രൂപവത്കരിച്ച് ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം കഴിയവെയാണ് കമല്‍നാഥിന്റെ രോഷപ്രകടനം. അതിനിടെ, കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഭിന്നതയുണ്ടെന്ന ആരോപണം മുതിര്‍ന്ന നേതാവ് ദിഗ്‌വിജയ് സിങ് തള്ളി. പ്രകടന പത്രികയിലെ വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കാന്‍ കമല്‍നാഥ് എല്ലാ പരിശ്രമവും നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

സംസ്ഥാനത്തെ അതിഥി അധ്യാപകര്‍ സ്ഥിര നിയമനം ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രക്ഷോഭത്തിലാണ്. അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സിന്ധ്യ വിവാദ പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വാഗ്ദാനങ്ങള്‍ പാലിക്കാത്തപക്ഷം നിങ്ങള്‍ ഒറ്റയ്ക്കാവില്ല ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും പ്രതിഷേധവുമായി തെരുവില്‍ ഇറങ്ങുമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നു.

