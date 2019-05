ചെന്നൈ: തനിക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണി കാര്യമാക്കുന്നില്ലെന്ന് മക്കള്‍ നീതി മയ്യം നേതാവും നടനുമായ കമല്‍ ഹാസന്‍. രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിലവാരം എന്നത് തീരെ ഇല്ലാതായി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എല്ലാ മതങ്ങളിലും അവരുടേതായ തീവ്രവാദം നിലനില്‍ക്കുന്നുണ്ട്. ചരിത്രം അതാണ്‌ തെളിയിക്കുന്നത്. വിശുദ്ധി നേടിയവരാണെന്ന് നമുക്കാര്‍ക്കും അവകാശപ്പെടാനാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ഹിന്ദു തീവ്രവാദിയാണ് നാഥുറാം ഗോഡ്‌സയെന്ന തന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പ്രതിഷേധങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കമല്‍ഹാസന്‍. തിരുച്ചിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്ന റാലിക്കിടെ അദ്ദേഹത്തിന് നേരെ കല്ലേറുണ്ടായി.

ഗോഡ്‌സെ പരാമര്‍ശത്തില്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് ഞാന്‍ ഭയക്കുന്നില്ല. അവര്‍ എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കില്‍ അത് കൂടുതല്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കിടയാക്കും. ഇതൊരു മുന്നറിയിപ്പായി കാണേണ്ടതില്ല മറിച്ച് ഒരു ഉപദേശം മാത്രമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

