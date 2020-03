ന്യൂഡല്‍ഹി: മധ്യപ്രദേശ് രാഷ്ട്രീയത്തെയും കോണ്‍ഗ്രസിനെയും പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ ബിജെപിയില്‍ ചേക്കേറിയ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ്‌ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ്.

സിന്ധ്യയുടെ രാജി നിര്‍ഭാഗ്യകരമാണെന്നും പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ പാര്‍ട്ടുക്കുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഹരിക്കാമായിരുന്നുവെന്നാണ് സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ ട്വീറ്റ്.



രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ വലം കൈകള്‍ എന്ന് ഒരുകാലത്ത് വിശേഷപ്പിക്കപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു സച്ചിന്‍ പൈലറ്റും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും അതിനാല്‍ തന്നെ പാര്‍ട്ടി വിട്ട് ബിജെപിയിലേക്ക് ഉറ്റസുഹൃത്ത് കൂടിയായ ജ്യോതിരാതിദ്യ സിന്ധ്യ ചുവടുമാറ്റുമ്പോള്‍ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര്‍ ഉറ്റുനോക്കിയിരുന്നു.

സച്ചിന്‍ പൈലറ്റിനും ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയ്ക്കും സമാനതകള്‍ ഏറെയാണ് ഇരുവരും കോണ്‍ഗ്രസ് പാരമ്പര്യമുള്ള പിതാവിന്റെ പാത പിന്തുടര്‍ന്ന് പാര്‍ട്ടിയിലെത്തിയതാണ്. രാജസ്ഥാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ കൂടിയായ സച്ചിന്‍ പൈലറ്റ് കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പാര്‍ട്ടിയെ മികച്ച നിലയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും അശോക് ഖേലോട്ടിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി നിയമിക്കുകയായിരുന്നു.

Unfortunate to see @JM_Scindia parting ways with @INCIndia. I wish things could have been resolved collaboratively within the party.