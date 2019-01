ന്യൂഡല്‍ഹി: നാഗേശ്വരറാവുവിനെ സിബിഐ ഇടക്കാല ഡയറക്ടറായി നിയമിച്ച ഉത്തരവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ കെ സിക്രി പിന്‍മാറി. തിങ്കളാഴ്ച ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് ഈ കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ജി സിക്രി അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന് കൈമാറിയത്.

പുതിയ ഡയറക്ടറെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയില്‍ അംഗമായത് കൊണ്ടാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഗൊഗോയ് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നതില്‍ നിന്ന് പിന്‍മാറിയത്. എന്നാല്‍ സിക്രി പിന്‍മാറിയ കാര്യം വ്യക്തമല്ല. സിബിഐ ഡയറക്ടറായിരുന്ന അലോക് വര്‍മയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ച കമ്മിറ്റിയില്‍ സിക്രിയും ഉണ്ടായിരുന്നു.

ഇടക്കാല ഡയറക്ടര്‍ നിയമനത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഹര്‍ജി വെള്ളിയാഴ്ച പുതിയ ബെഞ്ച് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.

