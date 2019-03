ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി പി.സി. ഘോഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യ ലോക്പാലായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് ചുമതലയേറ്റു. ഡല്‍ഹി രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ നടന്ന ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യനായിഡു, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, സുപ്രീംകോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയി തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

2017 മേയില്‍ സുപ്രീംകോടതിയില്‍നിന്ന് വിരമിച്ചയാളാണ് 66-കാരനായ ജസ്റ്റിസ് ഘോഷ്. അക്കൊല്ലം ജൂണ്‍ 29 മുതല്‍ ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മിഷന്‍ അംഗമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

2013-ല്‍ മന്‍മോഹന്‍ സിങ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് കോമണ്‍വെല്‍ത്ത് ഗെയിംസ്, കല്‍ക്കരിപ്പാടം അനുവദിക്കല്‍, 2ജി എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഴിമതികളുണ്ടായപ്പോള്‍ അണ്ണ ഹസാരെയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ലോക്പാല്‍ നിയമം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍ നടന്നിരുന്നു. ഇതിനുപിന്നാലെ 2014-ല്‍ ലോക്പാല്‍ നിയമം നിലവില്‍വന്നെങ്കിലും ലോക്സഭയില്‍ പ്രതിപക്ഷ നേതാവില്ലെന്ന സാങ്കേതിക കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി നിയമന നടപടികള്‍ വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. ഒടുവില്‍ സുപ്രീംകോടതിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടലാണ് സര്‍ക്കാരിന്റെ കാലാവധി തീരുംമുമ്പേയുള്ള നിയമനത്തിലേക്കു നയിച്ചത്.

അഴിമതിയെക്കുറിച്ചുള്ള പരാതികള്‍ അന്വേഷിക്കാന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ ലോക്പാലും സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ ലോകായുക്തയും വേണമെന്നാണ് നിയമം നിര്‍ദേശിക്കുന്നത്.

