ന്യൂഡല്‍ഹി: ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണ സുപ്രീം കോടതിയുടെ 48ാമത് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി ചുമതലയേറ്റു. കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ രാഷ്ട്രപതി ഭവനില്‍ നടന്ന ലളിതമായ ചടങ്ങില്‍ രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. പ്രധാനമന്ത്രിയുള്‍പ്പടെയുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കള്‍ ചടങ്ങില്‍ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

എസ്.എ. ബോബ്ഡെ ആണ് അടുത്ത ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആയി എന്‍.വി.രമണയെ ശുപാര്‍ശ ചെയ്തത്. 2022 ഓഗസ്ത് 26 വരെയാവും എന്‍.വി.രമണയുടെ കാലാവധി.

Delhi: Justice NV Ramana takes oath as the new Chief Justice of India (CJI). He was administered the oath by President Ram Nath Kovind, at Rashtrapati Bhavan. pic.twitter.com/jDESeLZh2D