ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ച് മറ്റുരണ്ടുപേരെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്ത കൊളീജിയം നടപടിയെ വിമര്‍ശിച്ച് ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി. ലോക്കൂര്‍. ഡിസംബര്‍ 12-ന് കൊളീജിയം കൈക്കൊണ്ട തീരുമാനം സുപ്രീംകോടതി വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാത്തതില്‍ നിരാശയുണ്ടെന്നും കൊളീജിയം സംവിധാനത്തില്‍ ചിലമാറ്റങ്ങള്‍ വേണമെന്നും അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയില്‍ പറഞ്ഞു.

നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയില്‍ പക്ഷപാതമുണ്ടെന്ന വാദം അസംബന്ധമാണ്. താന്‍ വിരമിച്ചതിനുശേഷം എന്തെല്ലാം രേഖകളും തീരുമാനങ്ങളുമാണ് കൊളീജിയത്തില്‍ വന്നതെന്ന് തനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും കൊളീജിയം സംവിധാനം പരാജയമാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതുന്നില്ല- അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. തികച്ചും ആരോഗ്യകരമായ ചര്‍ച്ചകളാണ് കൊളീജിയത്തിലുണ്ടാവുകയെന്നും വാദങ്ങളും എതിര്‍വാദങ്ങളും അതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ജസ്റ്റിസ് ലോക്കൂര്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി. ലോക്കൂര്‍ അംഗമായ സുപ്രീംകോടതി കൊളീജിയമായിരുന്നു ഡിസംബര്‍ 12-ന് ജസ്റ്റിസ് പ്രദീപ് നന്ദ്രജോഗ്, ജസ്റ്റിസ് രാജേന്ദ്ര മേനോന്‍ എന്നിവരെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനമെടുത്തത്. എന്നാല്‍ ഇക്കാര്യം ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ കേന്ദ്രത്തിന് അയക്കുകയോ ചെയ്തില്ല. പിന്നീട് ഈ തീരുമാനത്തിലാണ് ജനുവരിയില്‍ ചേര്‍ന്ന കൊളിജീയം മാറ്റംവരുത്തിയത്. നേരത്തെ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാന്‍ തീരുമാനിച്ചവര്‍ക്ക് പകരം കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ദിനേശ് മഹേശ്വരി, ജസ്റ്റിസ് സഞ്ജീവ് ഖന്ന എന്നിവരെ ശുപാര്‍ശ ചെയ്യാനായിരുന്നു കൊളിജീയത്തിന്റെ പുതിയതീരുമാനം. അതിനിടെ ഡിസംബര്‍ 30-ന് ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി. ലോക്കൂര്‍ വിരമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

Content Highlights: justice madan b lokur said he was disappointed about supreme court collegium's decision