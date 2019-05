ജയ്പുർ: തീവ്രവാദത്തിനെതിരായ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയമാണ് ജെയ്‌ഷെ മുഹമ്മദ് തലവന്‍ മസൂദ് അസറിനെ യുഎന്‍ ആഗോള ഭീകരനായി പ്രഖ്യാപിച്ചതെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി. ഇന്ത്യയെ ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നവര്‍ക്ക് എതിരെയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ പദ്ധതികളുടെ ആദ്യ പടിയാണിതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

"ഇന്ന് മുതല്‍ രാജ്യം ആരില്‍ നിന്നെങ്കിലും അപായ വെല്ലുവിളി നേരിടുകയാണെങ്കില്‍ അവരെ വീട്ടില്‍ കയറി നിഷ്‌കാസനം ചെയ്യും. അവര്‍ നമുക്കെതിരേ വെടിയുതിര്‍ത്താല്‍ നാം അവര്‍ക്കെതിരേ ബോംബ് വര്‍ഷിക്കും", ജയ്പൂരിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് മോദി പറഞ്ഞു.

10 വര്‍ഷമായി മസൂദ് അസറിനെ ആഗോള ഭീകര പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ ഇന്ത്യ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. യുകെയും ബ്രിട്ടനും യുഎസ്സും അസറിനെ ഭീകരരുടെ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് യുഎന്നില്‍ പ്രമേയം ഉന്നയിച്ചപ്പോഴെല്ലാം ചൈന വീറ്റോ പവര്‍ ഉപയോഗിച്ച് ആ ശ്രമത്തിന് തടയിടുകയായിരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ഇതെല്ലാം സര്‍ക്കാരിന്റെ നേട്ടമായി ആഘോഷിക്കുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍.

"കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വര്‍ഷമായി ലോകം ഇന്ത്യയെ ശ്രവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഇനി അവഗണിക്കാനാവില്ല. എന്നാല്‍ ഇത് വെറും തുടക്കം മാത്രമാണെന്ന് തുറന്നു പറയാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാന്‍. എന്താണ് ഇനി സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് കാത്തിരുന്ന കാണാം", റാലിയെ ആവേശം കൊള്ളിച്ച് മോദി പറഞ്ഞു.

അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം നിന്നെന്നും മോദി പറഞ്ഞു. തീവ്രവാദത്തിനെതിരേയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഇന്ത്യയ്‌ക്കൊപ്പം നിന്നു. 130 കോടി ഇന്ത്യക്കാരുടെ പേരിലുള്ള കൃതജ്ഞത ഞാനീ ഘട്ടത്തില്‍ അവരോട് രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്.

ഇത് മോദിയുടെ മാത്രം വിജയമല്ല, ഇത് രാജ്യത്തെ 130 കോടി ജനങ്ഹളുടെ കൂടി വിജയമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

