ന്യൂഡല്‍ഹി: ജീവന് ഭീഷണിയുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കി 2008-ലെ ജയ്പുര്‍ സ്‌ഫോടന പരമ്പരക്കേസില്‍ നാല് പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ വിധിച്ച ജഡ്ജി അജയ് കുമാര്‍ ശര്‍മ. തന്റെയും കുടുംബത്തിന്റെയും സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം രാജസ്ഥാന്‍ ഡി.ജി.പിക്ക് കത്തയച്ചു.

സ്‌ഫോടന പരമ്പരയ്ക്ക് പിന്നില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച ഭീകരവാദികള്‍ തനിക്കെതിരെ പകവീട്ടുമെന്ന ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ടെന്ന് ഡി.ജി.പിക്കയച്ച കത്തില്‍ വിരമിച്ച ജഡ്ജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, തന്റെ സുരക്ഷ വെട്ടിക്കുറച്ചതായി ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍നിന്ന് അറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു.

ഭീഷണി നിലനില്‍ക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ സുരക്ഷ വര്‍ധിപ്പിക്കണം. മക്ബൂല്‍ ഭട്ടെന്ന ഭീകരവാദിക്ക് 1984-ല്‍ വധശിക്ഷ വിധിച്ച ജഡ്ജി നീല്‍കണ്ഠ് ഗഞ്ചുവിനെ ഭീകരവാദികള്‍ 1989-ല്‍ വധിച്ച സംഭവം അദ്ദേഹം കത്തില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഐ.എസ്‌.ഐ. ബന്ധമുള്ള ഭീകരവാദികള്‍ക്കാണ് താന്‍ വധശിക്ഷ നല്‍കിയത്. ഭീകര സംഘടനകളുടെ സ്ലീപ്പര്‍ സെല്ലുകള്‍ എല്ലായിടത്തും പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. സ്‌ഫോടന പരമ്പരക്കേസിലെ പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ നല്‍കിയെന്നതിന്റെ പേരിലാണ് താന്‍ ഭീഷണി നേരിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കത്തില്‍ പറയുന്നു.

2008 മെയ് 13-നാണ് ജയ്പൂരില്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടന്നത്. 80 പേര്‍ മരിക്കുകയും 250 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കേസിലെ പ്രതികളായ സര്‍വാര്‍ ആസ്മി, മുഹമ്മദ് സെയ്ഫ്, സെയ്ഫുര്‍ റഹ്മാന്‍, സല്‍മാന്‍ എന്നിവര്‍ക്കാണ് പ്രത്യേക കോടതി വധശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഇന്ത്യന്‍ മുജാഹിദീന്‍ ഭീകര സംഘടനയില്‍പ്പെട്ടവര്‍ ആയിരുന്നു ഇവരെല്ലാം.

