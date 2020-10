ന്യൂഡല്‍ഹി: ബെംഗളൂരു - മൈസൂരു തീവണ്ടിപ്പാതയിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണി പൂര്‍ത്തിയായതോടെ അതുവഴിയുള്ള യാത്ര തീര്‍ത്തും കുലുക്കമില്ലാത്തതായി മാറിയെന്ന് റെയില്‍വെ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍. ഇക്കാര്യം തെളിയിക്കാന്‍ ഒരു വീഡിയോയും ഗോയല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

The results of intensive track 🛤️ maintenance carried out between Bengaluru & Mysuru in Karanataka are there for everyone to see.



The journey has become so smooth that not even a single drop of water 💧 spilled out of the glass while the train was traveling at high speed. pic.twitter.com/r7aFp55gSA