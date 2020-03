ന്യൂഡല്‍ഹി: കൊറോണവൈറസിനെ നേരിടാന്‍ രാജ്യമൊട്ടുക്കും 21 ദിവസത്തേക്ക് അടച്ചുപൂട്ടല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ പൊതുഗാതഗത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളും എല്ലതരം സാമ്പത്തിക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുടിയേറ്റക്കാരായ ദിവസവേതന തൊഴിലാളികളെയാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ലോക്ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മുതല്‍ രാജ്യത്തിന്റെ പലയിടങ്ങളിലായി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ തങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്കുള്ള മടക്കയാത്ര തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്‌. പല റോഡുകളിലും ഇവരുടെ നീണ്ട നിര കാണാം. കനത്ത വെയിലില്‍ വസ്ത്രങ്ങളും മറ്റുമുള്ള കെട്ടുകള്‍ തലയിലേന്തിയും പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങളേയും എടുത്ത് കിലോമീറ്ററുകള്‍ താണ്ടുന്ന കാഴ്ച. ഹൃദയത്തെ തൊട്ടുണര്‍ത്തുന്ന ഈ കാഴ്ചകള്‍ വിവിധയിടങ്ങളിലുള്ള മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പങ്കുവെക്കുകയാണ്.

തെക്കന്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നുള്ള ആദിവാസി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണിവര്‍. അടച്ചുപൂട്ടല്‍ ആരംഭിച്ചപ്പോള്‍ അഹമ്മദാബാദില്‍ നിന്ന് അവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് നടക്കാന്‍ തുടങ്ങി. തോളില്‍ കിടക്കുന്ന കുട്ടികള്‍, അരികില്‍ പിഞ്ചുകുഞ്ഞുങ്ങള്‍, കാല്‍നടയായി 180 കിലോമീറ്ററില്‍ കുറയാത്ത ഒരു യാത്രയാണ് അവര്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.വഴിയില്‍ വെച്ച് പകര്‍ത്തിയത്. ഇക്കണോമിക് ടൈംസിന്റെ ഡി.പി.ഭട്ടചാര്യ പകര്‍ത്തിയത്.

What started as a trickle became a torrent. Tribal migrant workers from south Rajasthan started walking back to their home from Ahmedabad at the onset of lockdown. Kids on shoulder, toddlers by their side, they intend to make a journey not less than 180 km on foot 1/2 pic.twitter.com/v0ikE9SusD — DP (@dpbhattaET) March 24, 2020

ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഉന്നാവില്‍ നിന്ന് ബരാബുങ്കി എന്ന തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് പോകുന്ന യുവാക്കളായ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ദൃശ്യം പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ് അലോക് പാണ്ഡെ എന്ന മാധ്യമപ്രര്‍ത്തകന്‍. 80 കിലോമീറ്ററാണ് ഇവരുടെ യാത്ര.

The tragedy of #Lockdown21 - this 20 yr old labourer is walking from his factory in unnao to his village in barabanki , 80 kms ! He cannot stay put at his place of work , as @narendramodi has appealed , because his factory owners won't permit him and others to stay on ! Pls hear. pic.twitter.com/ewkGPg1uwi — Alok Pandey (@alok_pandey) March 25, 2020

ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്ന് ഉത്തര്‍പ്രദേശിലേക്കും ഹരിയാണയിലേക്കുമായി 200 കിലോമീറ്ററിലധികം താണ്ടുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളാണെന്ന് എന്‍ഡിടിവിയുടെ രവി രഞ്ജന്‍ ശുക്ല റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

बंटी जैसे हजारो मजदूर दिल्ली से अपने घरों की ओर पैदल ही चल पड़े हैं। बंटी कहते हैं दिल्ली में कंकड़ पत्थर खा लें क्या? इससे अच्छा है गांव में नमक रोटी पर गुजारा कर लेंगे। दुधमुंहे बच्चों समेत ये परिवार दो दिन में अलीगढ़ अपने गांव पहुंचेगा। pic.twitter.com/xNrETsRrNl — Ravish Ranjan Shukla (@ravishranjanshu) March 25, 2020

സൂറത്തില്‍ നിന്ന് ഉനയിലേക്ക് 500 കിലോമീറ്റര്‍ താണ്ടുന്ന ആദിവാസി കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പങ്കുവെച്ചിരിക്കുകയാണ്‌ അനുമേഹ എന്ന മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക

“Groups of Adivasi workers walking back from Surat in #Gujarat to their homes hundreds of kilometres away” — video by Prayas, NGO working with construction workers. A few of the workers here say they are trying to reach Una, over 500 km away pic.twitter.com/Adv9lVBfnx — Anumeha (@anumayhem) March 25, 2020

നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ ലംഘിച്ച ഇവരെ പോലീസുകാര്‍ നേരിടുന്ന ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇത്. ഗ്വാളിയാറില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്ച

THIS-Heartbreaking!



Video from Badaun, UP



Poor boys who’re on foot from Gwalior, WERE MADE TO CRAWL by UP Police



Cops been asked to help distressed migrants, not ill treat them like this.



Many cops doing good work but this is unacceptable! @pranshumisraa #CoronavirusLockdown pic.twitter.com/YPllyphTO7 — Zeba Warsi (@Zebaism) March 26, 2020

