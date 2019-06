ലഖ്നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്കെതിരേ ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റിട്ടതിന് മാധ്യപ്രവര്‍ത്തകന്‍ കസ്റ്റഡിയിൽ. ഡല്‍ഹി സ്വദേശിയായ പ്രശാന്ത് കനോജിയയാണ് അറസ്റ്റിലായത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രതിഛായയ്ക്ക് പോറലേല്‍പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു എന്ന പരാതിയെ തുടര്‍ന്ന് ലഖ്‌നൗ പോലീസ് ഇയാള്‍ക്കെതിരേ കേസെടുത്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്നായിരുന്നു കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെന്നായിരുന്നു പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ ആദ്യം പറഞ്ഞത്. പിന്നീട് കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തതെന്ന് തിരുത്തുകയായിരുന്നു. ശനയാഴ്ച രാത്രി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് പുറത്ത് വെച്ച് യോഗി ആദിത്യനാഥിനോട് താന്‍ വിവാഹ അഭ്യര്‍ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു സ്ത്രീ അവകാശപ്പെടുന്ന വീഡിയോയാണ് പ്രശാന്ത് തന്റെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ട്വിറ്ററിലും ഷെയര്‍ ചെയ്തത്. ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയെ അപകീർത്തിപെടുത്തുന്നതും അവാസ്തവുമാമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കേസെടുത്തത്.

താന്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്‍ഷമായി മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി വീഡിയോ കോള്‍ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ അവകാശവാദം. നിരവധി മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു സ്ത്രീയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. ഈ വീഡിയോ പരിഹാസ രൂപേണയുള്ള അടിക്കുറിപ്പോടെയായിരുന്നു പ്രശാന്ത് ഫെയ്സ്ബുക്കിൽ ഇട്ടത്.

"യോഗിജി, താങ്കള്‍ക്ക്‌ വീഡിയോകോള്‍ ചെയ്യാമെങ്കില്‍ സ്‌നേഹം തുറന്നു പറഞ്ഞുകൂടെ. യോഗിജി താങ്കള്‍ ഭയപ്പെടരുത്. സമൂഹം എന്ത് പറയുമെന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട. അങ്ങ് ഒളിച്ചോടിയേക്ക്. ഞങ്ങളല്ലാം കൂടെയുണ്ട്", എന്നായിരുന്നു പോസ്റ്റ്. എന്നാല്‍ ഈ പോസ്റ്റിന്റെ പേരിലാണോ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല.

ഇന്ത്യന്‍ ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ പൂര്‍വ്വവിദ്യാര്‍ഥിയാണ് പ്രശാന്ത്.

content highlights: Journalist in custody posting defamatory content in facebook Against Yogi Adityanath