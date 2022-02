ശ്രീനഗര്‍: തീവ്രവാദത്തെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്ന ഉള്ളടക്കമുള്ള പോസ്റ്റുകള്‍ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ പങ്കുവെച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകനെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ദ കാശ്മീര്‍ വാല എന്ന ഓണ്‍ലൈന്‍ ന്യൂസ് മാഗസിന്‍ എഡിറ്റര്‍ ഇന്‍ ചീഫ് ഫഹദ് ഷായെയാണ് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

'തീവ്രവാദ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ പ്രകീര്‍ത്തിക്കുന്നതും രാജ്യത്തെ നിയമ നിര്‍വഹണ ഏജന്‍സികളുടെ പ്രതിച്ഛായ തകര്‍ക്കുന്നതുമാണ് പോസ്റ്റുകള്‍. ചില ഫെയിസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്‍, വാര്‍ത്താപോര്‍ട്ടലുകളും ദേശവിരുദ്ധമായ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോകളും പങ്കുവെക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ക്രമസമാധാനത്തേയും നിയമപരിപാലനത്തെയും ബാധിക്കുന്നു' പുല്‍വാമ പോലീസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ പറഞ്ഞു.

പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഫഹദ് ഷാ ഇപ്പോള്‍ റിമാന്‍ഡിലാണ്.

അതേസമയം ഫഹദിന്റെ അറസ്റ്റിനെ ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി മെഹബൂബ മുഫ്തി അപലപിച്ചു

Standing up for the truth is deemed anti national. Showing the mirror to a deeply intolerant & authoritarian government is also anti national. Fahad’s journalistic work speaks for itself & depicts the ground reality unpalatable to GOI. How many Fahad’s will you arrest? https://t.co/G22lN487zc