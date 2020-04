ലോക്ക്ഡൗണ്‍ പദ്മവ്യൂഹ (ചക്രവ്യൂഹം)ത്തിന് തുല്ല്യമാണെന്നും അതില്‍ നിന്നു പുറത്തുകടക്കണമെങ്കില്‍ അതിവിപുലമാര്‍ന്ന പദ്ധതികള്‍ അനിവാര്യമാണെന്നും ഐസിഎംആര്‍ ഗവേഷണകേന്ദ്രം വൈറോളജി വിഭാഗം മുന്‍ മേധാവി ഡോക്ടര്‍ ടി ജേക്കബ്ബ് ജോണ്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ''കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലെ നിര്‍ണ്ണായക മുഹൂര്‍ത്തമായിരുന്നു ചക്രവ്യൂഹം.

അഭിമന്യുവിന് അതിനുള്ളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ, പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള വഴി അറിയില്ലായിരുന്നു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ചക്രവ്യൂഹം പോലെയാണ്. നമ്മള്‍ അതിന്റെയുള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. ഇനിയിപ്പോള്‍ അതില്‍ നിന്നും പുറത്തുകടക്കണം. ഇതൊരിക്കലും എളുപ്പമല്ല. ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതിനുള്ള വഴികള്‍ കൂടി ഭരണകൂടം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് കരുതേണ്ടത്. ഇല്ലെങ്കില്‍ ഇനിയുള്ള ദിനങ്ങള്‍ അത്യധികം സംഘര്‍ഷഭരിതമായിരിക്കും.'' മാതൃഭൂമി ഡോട്ട്കോമിനോട് ടെലിഫോണില്‍ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് ജോണ്‍.

കൊവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കേരളത്തിനെ ഇന്ത്യ മാതൃകയാക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് ജോണ്‍ പറഞ്ഞു. ''കേരളത്തിന്റെ ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ സേവനം ദേശീയ തലത്തില്‍ പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം. കൊറോണ വൈറസിനെ തടയാനാണ് നമ്മള്‍ ഇത്രയും കാലം ശ്രമിച്ചത്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഈ വഴിക്കുള്ള നീക്കമായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോള്‍ വൈറസിനെ നേര്‍ക്ക് നേര്‍ നിന്ന് നേരിടുക തന്നെ വേണം. ഇതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള്‍ ഇനി ഒട്ടും തന്നെ വൈകരുത്. ആന്റിബോഡി പരിശോധന വ്യാപകമാക്കണം. കൊവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ പ്ലാസ്മ തെറാപ്പി വലിയ ആയുധമാണ്. ഡെല്‍ഹിയിലെ ഒരു ആസ്പത്രിയില്‍ മരണത്തിന്റെ വക്കിലായിരുന്ന ഒരു കൊവിഡ് 19 രോഗി പ്ലാസ്മ തെറാപ്പിയിലൂടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവന്നത് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ് പകരുന്നതെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് ജോണ്‍ പറഞ്ഞു.

കൊവിഡ് 19 നേരിടുന്നതിന് ജില്ലാതലത്തില്‍ കര്‍മ്മസമിതികള്‍ക്ക് രൂപം നല്‍കണമെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. റെഡ്, ഓറഞ്ച് , ഗ്രീന്‍ മേഖലകളില്‍ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ഇളവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള രൂപരേഖകള്‍ ഈ കര്‍മ്മസമിതികള്‍ക്ക് തയ്യാറാക്കാനാവും. കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സമൂഹത്തിന്റെ അടിത്തട്ടിലാണ് നടക്കേണ്ടത്. നയപരമായ തീരുമാനമാണ് മുകള്‍ത്തട്ടില്‍ നടക്കേണ്ടത്. പുലിപ്പുറത്ത് കയറാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് മുകള്‍തട്ടിലാണ്. പുലിപ്പുറത്തു നിന്നിറങ്ങേണ്ടത് അടിത്തട്ടിലുള്ളവരും.

മെയ് മൂന്നിനു ശേഷവും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുന്നത് തീരെ ഉചിതമാവില്ലെന്ന് ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് പറഞ്ഞു. ''ലോക്ക്ഡൗണ്‍ എന്ന ആശയം നല്ലതാണ്. പക്ഷേ, ഏറിവന്നാല്‍ മൂന്നാഴ്ച. എലിയെ കൊല്ലുന്നതിന് ഇല്ലം ചുടണമോയെന്നതാണ് ചോദ്യം. തയ്വാന്‍, ന്യൂസിലന്റ് തുടങ്ങിയ ദ്വീപ് രാഷ്ട്രങ്ങള്‍ക്ക് ലോക്ക്ഡൗണിലൂടെ കൊവിഡിനെ കൂടുതല്‍ ഫലപ്രദമായി നേരിടാന്‍ കഴിയും. പക്ഷേ, ഇന്ത്യയെപ്പോലൊരു രാജ്യത്തിന് ലോക്ഡൗണ്‍ ഒരു ദീര്‍ഘകാല പ്രതിരോധ മാര്‍ഗ്ഗമല്ല. കുടിയേറ്റത്തെിഴിലാളികളെ നോക്കൂ. ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടിയേറ്റത്തെിഴിലാളികളാണ് ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പെട്ടുപോയത്. അവരെ സംബന്ധിച്ച് ശരിക്കും ഇല്ലത്തിന് തീപിടിച്ചപോലെയാണ്.''

'' മാസ്‌ക് നിര്‍ബ്ബന്ധമാക്കണം. ആന്റിബോഡി പരിശോധന വ്യാപകമാക്കണം. പ്രായമായവര്‍ക്കും പ്രമേഹ , രക്തസമ്മര്‍ദ്ധ രോഗികള്‍ക്കും സംരക്ഷണം നല്‍കണം. ബാക്കിയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തില്‍ സാധാരണ ജീവിതത്തിലേക്ക് മടങ്ങിവരുന്നതിനുള്ള അവസരമുണ്ടാവണം.'' പ്രധാനമന്ത്രി മോദിയുടെ നേതൃശേഷിയില്‍ തനിക്ക് സംശയമില്ലെന്നും എന്നാല്‍ കൊവിഡ് 19 നെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം സംയുക്തമായിരിക്കണമെന്നും സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്ക് ഇതില്‍ നിര്‍ണ്ണായക പങ്കുണ്ടെന്നും ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് പറഞ്ഞു. ''കുരുക്ഷേത്രത്തില്‍ രണ്ടു പക്ഷങ്ങള്‍ തമ്മിലുള്ള യുദ്ധമായിരുന്നു. ഇവിടെ യുദ്ധം വൈറസുമായാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യന്‍ ജനതയെ ഒന്നടങ്കം ഒരുമിപ്പിച്ചു നിര്‍ത്താന്‍ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിനാവണം.''

കൊവിഡിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ കേരളത്തിന്റെ അറിവ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനാവണം. സ്നേഹവും കാരുണ്യവുമാണ് ഈ പോരാട്ടം അടിസ്ഥാനപരമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്നും ഗാന്ധിജി ഉയര്‍ത്തിപ്പിടിച്ച സമഭാവനയും സഹജീവിതല്‍പരതയുമായിരിക്കണം ഈ ഘട്ടത്തില്‍ ഭരണകൂടങ്ങളെ നയിക്കേണ്ടതെന്നും ഡോക്ടര്‍ ജേക്കബ്ബ് വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: The central government should be utilize the knowledge of Kerala in covid