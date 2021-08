ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ കോവിഡ് പ്രതിരോധ വാക്സിന്റെ അടിയന്തര ഉപയോഗത്തിനായി വീണ്ടും അനുമതി തേടി ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ കമ്പനി. പ്രസ്താവനയിലൂടെയാണ് കമ്പനി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രാജ്യത്ത് വാക്സിന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി കമ്പനി നേരത്തേ നല്‍കിയ അപേക്ഷ പിന്‍വലിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ അപേക്ഷ പിന്‍വലിച്ചതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നില്ല.

ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിയന്തര വാക്സിന്‍ ഉപയോഗത്തിന് വീണ്ടും കേന്ദ്ര ഡ്രഗ് സ്റ്റാന്‍ഡേര്‍ഡ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓര്‍ഗനൈസേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ അപേക്ഷ നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിനാണ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ക്ലിനിക്കല്‍ ട്രയലില്‍ വാക്സിന്‍ സുരക്ഷിതവും കാര്യക്ഷമവുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി പ്രസ്താവനയില്‍ പറഞ്ഞു. ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ കമ്പനിയുടെ വാക്സിന്‍ 85 ശതമാനം ഫലപ്രദമാണെന്ന് പ്രാദേശിക പഠനങ്ങളില്‍ നിന്ന് വ്യക്തമായതാണെന്നും കമ്പനി പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു. ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ന്റെ ഒറ്റ ഡോസ് വാക്സിന്‍ ഡെല്‍റ്റാ വേരിയന്റുകളെ പ്രതിരോധിക്കുമെന്നും കമ്പനി അറിയിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍ ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ വാക്സിന്റെ ക്ലിനിക്കല്‍ പഠനത്തിന് ഇന്ത്യയില്‍ അനുമതി തേടിയിരുന്നു. ജോണ്‍സണ്‍ ആന്‍ഡ് ജോണ്‍സണ്‍ വാക്സിനെടുത്ത ചിലരില്‍ രക്തം കട്ട പിടിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് അമേരിക്കയില്‍ വാക്സിന്റെ പരീക്ഷണം നിര്‍ത്തിവെക്കുന്നത് അതേസമയത്താണ്.

