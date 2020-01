ജോണ്‍ ജോസഫ്.

ന്യൂഡല്‍ഹി: മലയാളിയായ ഡോ. ജോണ്‍ ജോസഫ് സിബിഐസി (സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് ഓഫ് ഇന്‍ഡയറക്റ്റ് ടാക്‌സ് ആന്‍ഡ് കസ്റ്റംസ്) ചെയര്‍മാനായി നിയമിതനായി. ഇന്ത്യന്‍ റെവന്യു സര്‍വീസിലെ 1983 ബാച്ച് ഓഫീസറാണ് ജോണ്‍ ജോസഫ്. ധനകാര്യ മന്ത്രാലയത്തില്‍ ടാക്‌സ് പോളിസി മെംബര്‍, റെവന്യു ഇന്റലിജന്‍സ് ഡയറക്ടറേറ്റ്, ജിഎസ്ടി ഇന്റലിജന്‍സ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറല്‍, കസ്റ്റംസ് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ കമ്മീഷ്ണര്‍ തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളില്‍ സുപ്രധാന ചുമതലകള്‍ വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്‌ ജോണ്‍ ജോസഫ്.

കോഴിക്കോടാണ് സ്വദേശം. ജോണ്‍ ജോസഫിന്റെ മകള്‍ ചൈത്ര തേരേസ കേരള കേഡര്‍ ഐപിഎസ് ഓഫീസറാണ്.

Content Highlights; john joseph appointed as the chairman of central board of indirect taxes and customs