ഷിംല: അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം വന്നതിന് പിന്നാലെ വിവാദ ട്വീറ്റുമായി നടി കങ്കണ റണാവത്. നിയുക്ത പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞും വൈസ് പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട കമല ഹാരിസിനെ പ്രശംസിച്ചുമാണ് കങ്കണ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുള്ളത്. ബൈഡന്‍ ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം തുടരില്ലെന്നും കമല ഹാരിസാവും പിന്നീട് ഭരണം നിയന്ത്രിക്കുകയെന്നും കങ്കണ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വിജയിച്ചശേഷം കമല ഹാരിസ് നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ വീഡിയോ ഷെയര്‍ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കങ്കണ അമേരിക്കയുടെ ഭാവിയെപ്പറ്റിയുള്ള സ്വന്തം നിലയിലുള്ള പ്രവചനങ്ങള്‍ നടത്തിയത്. 'ഓരോ അഞ്ചു മിനിട്ടിലും ഡേറ്റ ക്രാഷാവുന്ന ഗജ്‌നി ബൈഡന്റെ കാര്യത്തില്‍ ഒരു ഉറപ്പുമില്ല, എല്ലാ മരുന്നുകളും അവര്‍ അദ്ദേഹത്തിന് കുത്തിവെക്കുന്നു. എന്നാല്‍ അദ്ദേഹം ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം തുടരില്ല. കമല ഹാരിസാവും പിന്നീട് കാര്യങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നകാര്യം വ്യക്തമാണ്. ഒരു സ്ത്രീ ഉയര്‍ന്നു വരുമ്പോള്‍, എല്ലാ സ്ത്രീകള്‍ക്കും അവര്‍ വഴികാട്ടുന്നു. ചരിത്രപരമായ ദിവസത്തിന് ചിയേഴ്‌സ്' എന്നായിരുന്നു കങ്കണയുടെ ട്വീറ്റ്. കങ്കണയെ അനുകൂലിച്ചും എതിര്‍ത്തും നിരവധി പേര്‍ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ബൈഡനെപ്പോലെ ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ഇത്തരത്തില്‍ നിന്ദിക്കരുതെന്ന് പലരും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബൈഡനും കമലയും ഒരേ പാര്‍ട്ടിക്കാരും ഒരേ ആശയങ്ങള്‍ പിന്തുടരുന്നവരും ആയിട്ടുപോലും സ്ത്രീ ആയതിനാല്‍ കമലയെ റോള്‍ മോഡലായി ഉയര്‍ത്തിക്കാട്ടുകയും ജോ ബൈഡനെ ഗജ്‌നി എന്ന് വിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്നും പലരും നടിയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Not sure about Gajni Biden who’s data crashes every 5 minutes, all the medicines they have injected in to him he won’t last more than a year, clearly Kamal Harris will run the show.

When one woman rises, she makes the way for every woman.

Cheers to this historic day 👏👏👏 https://t.co/hpcy0YksRz