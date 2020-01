ന്യൂഡല്‍ഹി: താന്‍ എബിവിപി അനുഭാവിയാണെന്ന് കള്ളം പറഞ്ഞാണ് ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് ജെഎന്‍യു വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച ജവഹര്‍ലാല്‍ നെഹ്‌റു യൂണിവേഴ്‌സിറ്റിയില്‍ മുഖം മൂടി ധരിച്ചെത്തിയവരുടെ ആക്രമണത്തില്‍ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ് വെളിപ്പെടുത്തലുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ആക്രമണത്തില്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥി യൂണിയന്‍ നേതാവ് ഐഷി ഘോഷ് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ക്ക് സാരമായി പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് ഇന്റര്‍നാഷണല്‍ സ്റ്റഡീസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിയായ രാജേഷ് കുമാര്‍ ആര്യയാണ് താന്‍ ആക്രമണകാരികളില്‍ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപെട്ടുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നത്‌.

ആക്രമണത്തിന് ദൃക്‌സാക്ഷികളായവരില്‍ നിന്നും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരില്‍ നിന്നും വിവരങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാന്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നിയോഗിച്ച നാലംഗ അന്വേഷണ സമിതിയ്ക്ക് മുന്നിലാണ് രജേഷ് കുമാര്‍ ആര്യ സംഭവങ്ങള്‍ വിവരിച്ചത്.

വൈകുന്നേരം 6.45 ന് 20 പേരടങ്ങുന്ന സംഘം ഇരുമ്പ് ദണ്ഡും വടികളും ചുറ്റികകളുമായി ഹോസ്റ്റലിനുള്ളിലെത്തി. ഹോസ്റ്റലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിലയിലായിരുന്നു തന്റെ റൂം. താന്‍ നോക്കുമ്പോള്‍ സംഘത്തിലുള്ള ഒരാള്‍ ഓരോ റൂമും കയറി ഇറങ്ങി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മര്‍ദ്ദിക്കുന്നതാണ് കണ്ടത്. ആര്യ പറയുന്നു.

അക്രമിസംഘത്തിലുള്ള ഒരാള്‍ തന്നെ കണ്ടു. ഇതോടെ മുകളിലെ നിലയിലും വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുണ്ടെന്ന് ഇയാള്‍ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതോടെ താന്‍ മുറിയില്‍ കയറി വാതിലടച്ച് ലൈറ്റ് അണച്ചു.

അക്രമിസംഘം വാതിലില്‍ തട്ടി വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരിക്കാതെ ഇരുന്നതോടെ അവര്‍ വെന്റിലേറ്ററിന്റെ ഗ്ലാസ് തകര്‍ത്തു. പേടിച്ചരണ്ട താന്‍ കൂപ്പുകൈകളോടെ അവര്‍ക്ക് മുമ്പില്‍ കീഴടങ്ങിയതായി ആര്യ പറയുന്നു. ആക്രമിസംഘം മുറിയുടെ മൂലയിലേക്ക് തന്നെ തള്ളിയിട്ടശേഷം കട്ടിലില്‍ കയറി നിന്ന് തന്റെ പേരും രാഷ്ട്രീയ ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദ്യം ചോദിച്ചു.

തന്നെ നിലത്തിട്ട് അടിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയതോടെ താന്‍ എബിവിപി അനുഭാവിയാണെന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു. ഇതോടെ അവര്‍ എബിവിപി നേതാക്കളുടെ പേരുകള്‍ ചോദിച്ചു. താന്‍ അറിയാവുന്ന പേരുകള്‍ പറഞ്ഞെങ്കിലും ആക്രമികള്‍ അത് വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന് ആര്യ പറയുന്നു.

എബിവിപിക്കാരന്‍ ആണെന്നതിന് അക്രമിസംഘം തന്നോട് തെളിവു ചോദിച്ചെന്നും താന്‍ വായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന 'ഹിന്ദു നാഷ്ണലിസം എ റീഡര്‍' എന്ന ബുക്ക് അവര്‍ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തെന്നും, ഇത് മറിച്ചുനോക്കിയ ആക്രമിസംഘം മുറിവിട്ട് പുറത്തുപോയതായും ആര്യ അന്വേഷണ കമ്മീഷനോട് വെളിപ്പെടുത്തി.

Content Highlight: JNU student's claim on how he escaped Attack