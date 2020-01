ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെഎന്‍യു സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടന്നത് മിന്നലാക്രമണമെന്ന് പ്രോ വിസി ചിന്താമണി മല്‍ഹോ പാത്ര. അക്രമം ആസൂത്രിതവുമായിരുന്നു.

അക്രമികള്‍ പുറത്ത് നിന്ന് വന്നവരാണെന്നും പ്രോ വിസി പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, സര്‍വകലാശാലയിലുണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങള്‍ നിരാശജനകമാണെന്ന് ജെ.എന്‍.യു സര്‍വകലാശാല വൈസ് ചാന്‍സിലര്‍ ജഗദീഷ് കുമാറും പ്രതികരിച്ചു. അക്രമം നടന്ന് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷമാണ് സര്‍വകലാശാല വിസി സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കുന്നത്.

ജെഎന്‍യു അക്രമങ്ങളുടെയല്ല, ആശങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാണ്. കൂടാതെ, സര്‍വകലാശാലയില്‍ സമാധാാനം പുനസ്ഥാപിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഒരു പുതിയ തുടക്കമാണ് ഇനി വേണ്ടതെന്നാണ് വിസി ജഗദീഷ് കുമാര്‍ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം, ജെഎന്‍യു അക്രമത്തില്‍ ബിജെപിക്ക് പങ്കില്ലെന്ന്‌ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരസഹമന്ത്രി നിത്യാനന്ദ് റായ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സംഘര്‍ഷത്തിന് പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സും, ആം ആദ്മിയും, സിപിഎമ്മുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

