മുംബൈ: ജെഎന്‍യുവില്‍ വിദ്യാര്‍ഥികള്‍ക്ക് നേരേ നടന്ന ആക്രമണത്തില്‍ ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി ബോളിവുഡ് താരങ്ങളും. തപ്‌സി പന്നു, സ്വര ഭാസ്‌കര്‍, പൂജാ ഭട്ട്, ശബാന ആസ്മി, റിതേഷ് ദേഷ്മുഖ്, ദിയ മിര്‍സ തുടങ്ങിയവരാണ് ജെഎന്‍യു ആക്രമണത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്തെത്തിയത്.

This is beyond shocking ! Condemnation is not enough. Immediate action needs to be taken against the perpetrators . https://t.co/P5Arv9aNhj — Azmi Shabana (@AzmiShabana) January 5, 2020

ജെഎന്‍യുവില്‍ നടന്നത് ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും വെറുതെ അപലപിച്ചാല്‍ മാത്രം മതിയാകില്ലെന്നും ശബാന ആസ്മി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. അക്രമികള്‍ക്കെതിരേ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടപടി വേണമെന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി പ്രതിഷേധത്തിന് ആഹ്വാനം ചെയ്തുള്ള സ്വര ഭാസ്‌കറിന്റെ വീഡിയോ റീട്വീറ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു ശബാന ആസ്മിയുടെ പ്രതികരണം.

Sums it all

For everyone who refuses to look at it, acknowledge it let’s wait till your house burns down. pic.twitter.com/2vcfum6p7X — taapsee pannu (@taapsee) January 6, 2020

കഴിഞ്ഞദിവസം ബിജെപി നേതാക്കളുടെ വിരുന്നില്‍ പങ്കെടുത്ത താരങ്ങളെയടക്കം വിമര്‍ശിച്ചായിരുന്നു നടിയും സംവിധായികയുമായ പൂജാ ഭട്ടിന്റെ പ്രതികരണം. നടന്‍ റിതേഷ് ദേഷ്മുഖും നടി തപ്‌സി പന്നുവും അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് ജെഎന്‍യു ആക്രമണത്തില്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തിയത്.

To members of my supposed ‘fraternity’who were meant to opine & dine with the ruling party this evening-trust you implored them to curtail the violence unfolding across the nation.Or at the very least,as part of the ‘scrumptious’ meal on offer,help yourselves to some humble pie. — Pooja Bhatt (@PoojaB1972) January 5, 2020

Content Highlights: jnu attack; bollywood actors condemn the incident